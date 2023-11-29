حاكم أم القيوين: بطولات الشهداء ستبقى خالدة في صفحات التاريخ

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن اعتزازنا واحتفاءنا بشهداء الوطن في الـ 30 من نوفمبر من كل عام يعد مناسبة وطنية تعكس معاني التضحية وحب الوطن، وأن بطولات الشهداء ستبقى خالدة في صفحات التاريخ، وباقية في ذاكرة الوطن، وحاضرة في قلوب وعقول أبنائه.

وقال سموه: إن يوم الشهيد تخليد ووفاء وعرفان بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه، مسطرين أروع قيم التضحية والفداء والبطولة في ميادين العزة والشرف.

وأضاف صاحب السمو حاكم أم القيوين في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أن دولة الإمارات تعبر عن تقديرها لتضحيات شهدائنا الذين أدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة، وهو بمثابة فرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب.

إجلال

وفيما يلي كلمة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بهذه المناسبة: إن يوم الشهيد هو يوم وطني بامتياز بكل ما تعنيه الكلمة، فالتضحية بالنفس لا تجاريها تضحية مهما عظمت وكبرت، ووقفتنا اليوم هي وقفة إجلال واحترام لشهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة وتعبير صادق عن اعتزازنا وفخرنا بهم، فهم أبناء الوطن الأوفياء الذين بذلوا النفس رخيصة في سبيل إعلاء شأنه وإعلاء كلمة الحق.

إننا نقف اليوم وقفة إجلال وإكبار لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن حياضه، معاهدين قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، بأن نكون السياج والحصن المنيع لدولة الإمارات، يجمعنا ترابط المصير والتضحيات الوطنية وإعلاء راية العز والفخر والاعتزاز بالوطن وأبنائه الأوفياء، وأن نحافظ على العهد والوفاء للقادة المؤسسين، وعلى رأسهم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه)) وإخوانه المؤسسون.

إن اعتزازنا بشهداء الوطن في الثلاثين من نوفمبر من كل عام.. إنما هو تقدير لتضحيات الشهداء، وردّ للجميل في هذا اليوم الذي يمثل رمزاً للفخر والانتماء، وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين القيادة والشعب.

إن أبناء الإمارات ضربوا أروع الأمثلة في التضحيات والذود عن الإنجازات والانتماء الوطني، وقدم شهداء الوطن وأبناؤهم وآباؤهم وزوجاتهم مثالاً وطنياً ونموذجاً للانتماء للحس الوطني ومفهوماً عالياً للأصالة وترجمة حقيقية وواقعية للواجب الوطني.

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