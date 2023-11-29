حاكم الشارقة: أبطالنا سطروا أسماءهم وإنجازاتهم في سجل الفخر والشرف

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إنه في الثلاثين من نوفمبر من كل عام تمر علينا ذكرى يوم الشهيد، وهم أبطالنا الذين سطروا بأحرف من نور أسماءهم وإنجازاتهم في سجل الفخر والشرف.
وفاء
وأكد سموه في كلمة له بمناسبة ذكرى يوم الشهيد التي تصادف يوم 30 نوفمبر من كل عام، أن شهداء الوطن عكسوا صور الوفاء والمحبة، وارتقوا في جنات المولى، مدافعين عن عزة وكرامة وتراب هذا الوطن، مقدمين أبهى صور العطاء والبذل والفداء في خدمة الوطن والسعي لرفعته وإعلاء رايته.
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