حاكم الشارقة: أبطالنا سطروا أسماءهم وإنجازاتهم في سجل الفخر والشرف

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إنه في الثلاثين من نوفمبر من كل عام تمر علينا ذكرى يوم الشهيد، وهم أبطالنا الذين سطروا بأحرف من نور أسماءهم وإنجازاتهم في سجل الفخر والشرف.

وفاء

وأكد سموه في كلمة له بمناسبة ذكرى يوم الشهيد التي تصادف يوم 30 نوفمبر من كل عام، أن شهداء الوطن عكسوا صور الوفاء والمحبة، وارتقوا في جنات المولى، مدافعين عن عزة وكرامة وتراب هذا الوطن، مقدمين أبهى صور العطاء والبذل والفداء في خدمة الوطن والسعي لرفعته وإعلاء رايته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز