حاكم الفجيرة: تضحيات شهدائنا تعكس روح التفاني والانتماء للوطن

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن يوم الشهيد، مناسبة جليلة نستذكر فيها سيرة كل من غادرنا، وظل في قلوبنا وخيالنا حاضراً، بكل بهائه وقوته، إنه يوم للاعتزاز والفخر بتضحيات الأبطال الشهداء. وأضاف سموه في كلمة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد أن هذه المناسبة فرصة للتأمل والتذكر والوقوف بفخر واحترام أمام تضحياتهم.

فهذا اليوم يعكس روح الوطنية والوفاء للجنود البواسل، الذين فقدوا حياتهم من أجل حماية وحفظ الأمن والسلام في الإمارات. وقال سموه: يملأنا الفخر في ذكرى يوم الشهيد، ونستذكر في هذا اليوم الجليل سيرة كل من غادرنا، وظل في قلوبنا وخيالنا حاضراً، بكل بهائه وقوته، إنه يوم للاعتزاز والفخر بتضحيات الأبطال الشهداء، وتكريمهم، يوم يستحضر فيه الوطن قدراتهم وتفانيهم، ليعبّر عن امتنانه العميق لهم، واحتفائه بهم، ليقول لهم شكراً على بذل الغالي والنفيس، كرمى للوطن الذي يفخر بكم.

تأمل

إن هذه المناسبة فرصة للتأمل والتذكر والوقوف بفخر واحترام أمام تضحياتهم، فهذا اليوم يعكس روح الوطنية والوفاء للجنود البواسل، الذين فقدوا حياتهم من أجل حماية وحفظ الأمن والسلام في الإمارات، تلك التضحيات العظيمة تعكس روح التفاني والانتماء العميق لهذا الوطن الغالي، إنهم قدوة حية للشجاعة والتضحية من أجل قيم الحرية والعزة والسلام، فلنقف معاً بكل اعتزاز واحترام، أمام تلك الأرواح الطاهرة، ولنعدهم بأن نحمل راية الوطن بكل فخر، وأن نحافظ على إرثهم العظيم. إن تضحية شهداء الإمارات البواسل، عكست روح الولاء والانتماء لوطنهم، وأثرت بشكل كبير في شعب دولة الإمارات، والأجيال الحالية والشباب، إنهم مصدر إلهام للجميع.

فقد قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وأظهروا قوة العزيمة والتضحية.نؤكد في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، أن دولة الإمارات، بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخواني حكام الإمارات، ستظل ملتزمة بقيم الشهادة والتضحية والوفاء لأبطالنا الشهداء، ورمزاً للأمن والاستقرار لأبناء شعبها، ولكل من يقيم على أرضها.

امتنان

كما نتوجه بكلمات الشكر والامتنان لأبنائنا وإخوتنا عائلات الشهداء، لهم منا أعظم تحية، فهم في قلوبنا، وأمانة في أعناقنا، ومن صبرهم وقوة بأسهم نستمد العزيمة للعمل بجد في خدمة بلادنا الحبيبة، نسأل الله أن يرحم شهداءهم، ويسكنهم فسيح جناته.

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