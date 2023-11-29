سعود بن صقر: شهداؤنا صانوا الوطن وأوفوا العهد وأخلصوا الواجب

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن يوم الشهيد مناسبة للتعبير عن فخر واعتزاز شعب الإمارات بتضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين صانوا الوطن، وأوفوا العهد، وأخلصوا الواجب لوطنهم وقيادتهم وشعبهم.

وفي ما يلي نص كلمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في ذكرى يوم الشهيد:

في ذكرى تخلد لحظات لا تنسى في تاريخ عز الوطن ومجده الخالد، نحتفي بشهداء الإمارات، وذكراهم الخالدة في تاريخ الوطن، وفي وجدان شعب الإمارات.. فهم من صانوا الوطن، وأوفوا العهد، وأخلصوا الواجب لوطنهم وقيادتهم وشعبهم، فكانت ميادين العز والشرف شاهدة على تضحياتهم، وساحات الكرامة سطرت بطولاتهم، فهم الذين ارتقوا إلى شموخ العز، ورووا بدمائهم الزكية تراب الوطن، وقدموا أرواحهم الغالية فداءً ودفاعاً عن دينهم ووطنهم، وحفاظاً لمكتسبات وطنهم وأمنه واستقراره.

في يوم الشهيد، نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بتضحيات شهداء الإمارات، الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ الوطن، فهم القدوة والمثل الأعلى، ومن تضحياتهم نستمد أسمى معاني الإخلاص والوفاء في خدمته.. ستظل ذكراهم وتضحياتهم نبراساً يضيء لنا دروب المجد، وستبقى سيرتهم الطيبة دروساً نستلهم منها قيم الانتماء والكرامة والفداء من أجل الوطن ورفعته.

ولأن الأمم تنهض على أكتاف أبنائها الأوفياء، وتعلو بتضحيات شهدائها الأبرار، فقد قامت دولة الإمارات، بعزيمة أبنائها من قواتنا المسلحة حماة الوطن ودرعه الحصين وعنوان وحدته وقوته، الذين نذروا حياتهم من أجل حماية الوطن، لتبقى رايته عالية خفاقة بين الأمم، ولتظل الإمارات دولة الخير والإنسانية، ومنارة للسلام والاستقرار والتقدم.

في هذا اليوم، الذي تتجلى فيه قيم العطاء، وتسمو فيه معاني الوفاء، نجدد العهد بأننا سنبقى أوفياء لدماء وتضحيات شهداء دولتنا، وكذلك لتضحيات أم الشهيد، التي قدمت أغلى ما تملك، دروعاً تحمي الوطن، وتصون مكتسباته، فكانت النموذج المشرّف، والملحمة الوطنية الملهمة للأجيال الحالية والقادمة في حب الوطن.

رحم الله شهداء الوطن الأبرار، أبطال الحق والواجب، وأسكنهم فسيح جناته، مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وأدعو الله تعالى أن يديم على الإمارات نعمة الأمان والاستقرار والرخاء والازدهار.

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