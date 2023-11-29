محمد بن زايد ومحمد بن راشد والحكام يأمرون بالإفراج عن عدد من النزلاء بمناسبة عيد الاتحاد

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والحكام بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

وتفصيلاً؛ أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1018 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية، ممن تنطبق عليهم شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد.

حرص

ويأتي أمر الإفراج في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطاء المفرج عنهم فرصة للعودة إلى بدء حياة جديدة، وإدخال الفرحة على أسرهم وذويهم. وقد باشرت الجهات المعنية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان عودة المشمولين بأمر العفو إلى أهلهم وذويهم في أقرب فرصة ممكنة.

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بالعفو عن 1249 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

عفو

إلى ذلك، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 475 نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك.

وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة وتمكينهم للعودة إلى المجتمع ليصبحوا أفراداً صالحين والمحافظة على استقرار أسرهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 143 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة وانطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد.

أمل

وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان، على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية. وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحة عيد الاتحاد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

فرصة

كما أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 113 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم. تأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال الفرحة والسرور على أسرهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 442 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن يقضون عقوبات متفاوتة، وصدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52.

مكرمة

وتعكس هذه المكرمة اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بهذه الفئة، وحرصه على التخفيف من معاناة أسرهم، ومنح المفرج عنهم فرصة أخرى للعودة إلى الحياة الطبيعية، وطي صفحة الماضي.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في هذا الشأن.

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