«الإمارات للطبيعة» تنظم فعاليات تستهدف بناء مستقبل مستدام

تقدم جمعية ((الإمارات للطبيعة))، بالتعاون مع عدد من الشركاء، الكثير من الفعاليات والأنشطة خلال مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) المصممة لإلهام وجمع المجتمع المدني، وإتاحة الفرصة له للمشاركة في جهود الحفاظ على الطبيعة وبناء مستقبل مستدام.

وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية ((الإمارات للطبيعة)): إن مسؤولية معالجة التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام ليست مسؤولية جهة بمفردها، بل تقع على عاتق كل واحد منا، ومن خلال برامج المشاركة المجتمعية التي نقدمها في جمعية ((الإمارات للطبيعة)) أسعدنا رؤية الآلاف من الأفراد والشباب في الدولة يتقدمون ويتخذون إجراءات من أجل الطبيعة. ومن أهم الفعاليات:

((غرفة الهروب من التغير المناخي- نسخة أشجار القرم))، وفعالية ((قدّم هدية للطبيعة))، والعديد من المناقشات التي يقودها الشباب واستبيان ((Bio Blitz)) للتنوع البيولوجي الذي يعد الجمهور بخوض تجربة عملية تفاعلية ستقوم بتمهيد الطريق لزيادة مشاركة المجتمع المدني في الإمارات.

وأضافت ليلى عبد اللطيف: استوحت الجمعية من تراثها الغني برامج التوعية والمشاركة المجتمعية ونسجت مجتمعها المكون من قادة التغيير، الذي يضم أكثر من 4000 من صانعي التغيير الذين يتدربون ويفكرون ويعملون من أجل الطبيعة، بالإضافة إلى حركة الشباب ((تواصل مع الطبيعة)) الذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، ويهدف إلى إعادة ربط الشباب بالطبيعة وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا قادة للغد المستدام.

وكانت جمعية ((الإمارات للطبيعة)) وهيئة البيئة - أبوظبي قد تعاونتا لابتكار تجارب مميزة وغير تقليدية تجذب اهتمام شباب الإمارات، وتعزز الشعور بالمسؤولية المجتمعية وضرورة العمل من أجل الطبيعة وتطوير الفعالية الرئيسية لعام الاستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ((كوب 28)) وهي:

((غرفة الهروب من التغير المناخي- نسخة أشجار القرم))، والتي تمنح الفرصة للمشاركين من الدخول في تجربة عملية تمكنهم من فهم الحقائق العلمية الكامنة وراء التغير المناخي، وستكون غرفة الهروب معلماً رئيسياً في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وستستمر طوال مدة المؤتمر.

وتماشياً مع رؤية ضمان الشمولية الكاملة في المؤتمر، أطلقت جمعية ((الإمارات للطبيعة)) وهيئة البيئة -أبوظبي العديد من المبادرات لتسليط الضوء على دور الشباب في إلهام التغيير في المجتمع فجاءت مبادرة ((Youth Insiders)) التي تجمع بين المتخصصين الشباب الذين يعملون بالفعل على تطوير الحلول الخضراء في الإمارات في مجالات عملهم المختلفة، وتوفر المبادرة منصة لتبادل الأفكار والابتكارات والحلول التي سيتم عرضها خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة بما في ذلك ((كوب 28)).

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مبادرة ((سفراء الإمارات للطبيعة)) الشبابية، التي أطلقتها حركة ((تواصل مع الطبيعة))، على تحسين مهارات وتوجيه عشرة طلاب وشباب واعدين في مجال القيادة والدفاع عن البيئة، ودعمهم للجمع بين شباب الإمارات، وحثهم على استكشاف الطبيعة ودراستها وحمايتها، وسوف يمثل الشباب المشاركون في المبادرة صوت الشباب، وسوف يشاركون ابتكاراتهم وحلولهم في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وأثناءه وبعده.