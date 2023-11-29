سعيد الطاير: التحول إلى الاقتصاد الأخضر ضرورة اقتصادية وفرصة للابتكار والنمو

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية حول الاقتصاد الأخضر، بمشاركة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو؛ وباتريشيا سكوتلاند، الأمين العام لمنظمة الكومنولث؛ وجيمس جرابرت، مدير إجراءات التخفيف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ؛ وعدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف دول العالم.

وأكد معالي الطاير أن الاجتماع الذي يعقد خلال فعاليات القمة، تزامناً مع انطلاق مؤتمر الأطراف في دبي، يؤكد العزم المشترك الذي يرسم مسيرة التقدم نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.

كما أكد معاليه أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس مجرد ضرورة بيئية فحسب، بل أيضاً فرصة اقتصادية، وفرصة للابتكار والنمو والازدهار .

وقال معاليه : في ظل المشهد العالمي الذي يشهد تغيراً مناخياً كبيراً، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وتشاركية أكثر إلحاحاً الآن أكثر من أي وقت مضى، وإدراكاً منها لهذه الضرورة الملحة، تسعى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر جاهدةً لتسهيل مسيرة تحول مستدام بيئياً ومجد اقتصادياً على حد سواء، وفي هذا الإطار، أطلقت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في سبتمبر 2022، التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر الذي يمثل حجر الزاوية في استراتيجيتنا، ومنذ إطلاقه، أصبح آلية مهمة تستعين بها الدول ضمن هذا التحالف، لتعزيز الشراكات وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الأخضر من خلال توفير المساعدات الفنية والتقنية.

وإنشاء منصة لدعم التوفيق بين مطوري المشاريع ومقدمي التمويل، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب والدروس المستفادة بين الدول. وتواجه الدول، وخاصة البلدان النامية والجزرية الصغيرة، تحديات مختلفة في هذا التحول، تشمل عقبات مالية وتقنية. ويؤدي التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر دوراً رئيساً في التغلب على هذه العوائق.

حيث تنضوي تحت مظلته 85 دولة من مختلف أنحاء العالم. ولا يدل هذا الرقم على قوتنا المتنامية فحسب، بل يعكس أيضاً الثقة الموضوعة في هذا المسعى التعاوني. وأضاف معالي الطاير: من منطلق روح التعاون العالمي، فإنني أتقدم بدعوتكم جميعاً للانضمام إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.

وبالإضافة إلى دعم التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، نسعى أيضاً إلى المشاركة الفاعلة من قبل المعنيين من غير الأطراف في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك القطاع الخاص، لتعزيز الاستثمارات التي تسرع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وندعو جميع مؤسسات القطاع الخاص غير المشاركة حالياً في منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر للانضمام إلينا في تشكيل مستقبل أخضر ومزدهر للجميع. أهدافنا واضحة، فنحن نهدف إلى بناء القدرات، وإنشاء منصات لتطوير وتمويل المشاريع، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة.