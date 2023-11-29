إطلاق الدورة الخامسة لجائزة الإمارات للطاقة

أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي الدورة الخامسة لـ«جائزة الإمارات للطاقة» 2023 - 2025 التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني». أعلن ذلك معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس رئيس الجائزة خلال فعاليات الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في فندق جميرا ميناء السلام بدبي.

وقال معالي سعيد الطاير: تسهم جائزة الإمارات للطاقة في دعم هذه الجهود من خلال توفير منصة عالمية للتعريف بالمشاريع والبرامج والممارسات المبتكرة والحلول العملية التي تدعم الاستدامة وتعزز كفاءة الطاقة وتسهم في الوصول إلى الحياد المناخي». وأضاف معاليه: «أصبحت الإمارات من الدول الفاعلة في دعم الجهود العالمية للحد من التغير المناخي، ورسخت مكانتها كنموذج عالمي رائد في مجال الطاقة المستدامة.

وتأتي جائزة الإمارات للطاقة في إطار التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وتسعى الجائزة إلى تشجيع الجهات والأفراد للمشاركة وتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة التي تساهم في تحقيق الحياد الكربوني.

وأضاف: «حظيت جائزة الإمارات للطاقة، التي تأسست منذ أحد عشر عاماً، باهتمام عالمي واسع من المتخصصين في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة ونجحت في تقديم مشاريع وبرامج متميزة تدعم خارطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة مدعّمة بتقنيات الطاقة البديلة وحلول ترشيد مواردنا الطبيعية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.

واستقطبت الدورات الأربع من الجائزة 615 مشاركاً من 29 دولة حول العالم، وتم تكريم 118 فائزًا ضمن فئاتها العشرة». من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة: «تعمل الجائزة على تحقيق أهداف عام الاستدامة 2023 من خلال تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة وكفاءة الطاقة وتشجيع الابتكار ودعم التنمية المستدامة».

10 فئات

وخلال المؤتمر الصحافي، قدّم طاهر دياب، الأمين العام للجائزة شرحاً مفصلاً عن أهداف الجائزة وفئاتها التي رسخّت موقعها كمنصة للابتكار في مجال الطاقة، من خلال مساهمتها في تعزيز قطاع الطاقة النظيفة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجال كفاءة الطاقة. وتتضمن الجائزة عشر فئات تتمحور حول أهداف رئيسية هي الإبداع والابتكار وكفاءة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة مقارنةً بباقي الموارد والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لترشيد استهلاك الطاقة. وتشمل الفئات العشرة جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص.

وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (أكثر من 500 كيلووات)، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (أقل من 500 كيلووات)، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحوث التطبيقية وتطوير المنتجات، وجائزة للابتكارات الشابة.