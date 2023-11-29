قمة الاقتصاد الأخضر تبحث أولويات الإمارات تجاه «كوب 28»

ركزت جلسات اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، على المجالات ذات الأولوية للإمارات، الخاصة بالدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «كوب 28».

واستهلّت القمة أعمالها أمس، بجلسة «إدراك الحاجة الملحة للعمل المناخي لخفض معدل ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، ليبقى ضمن حدود 1.5 درجة مئوية»، استعرض المشاركون فيها مدى قدرة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، على رفع مستوى العمل المناخي حتى بعد عام 2030.

وسلطت جلسة «سياسات الشركات الخاصة بالحياد الكربوني: نهج شامل لعدة قطاعات»، الضوء على الاستراتيجيات الرئيسة التي يجب أن تتّبعها الشركات، إحدى ركائز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ. كما أبرزت جهود مختلف القطاعات في التخفيف من التحديات البيئية المعقدة.

وناقشت جلسة «نقل المعرفة التقنية: مناقشة حول مشاركة المعرفة التقنية مع الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط»، ضرورة مشاركة التقنيات الخاصة بالمشاريع الخضراء بين جميع الدول والمناطق دون استثناء، ودعا المشاركون فيها إلى تكثيف جهود الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، للتصدي لتحديّات التغيّر المناخي، خاصة في ما يتعلق بتطوير وتنفيذ ونشر التقنيات الرئيسة.

وقالت الدكتورة روبيرتا رابيلوتي، بروفيسور في الاقتصاد، جامعة بافيا: «ناقشنا خلال الجلسة سُبُل تنفيذ ودعم التحول الأخضر في الدول الناشئة. واستعرضنا أهمية التعاون الحكومي على الصعيدين الوطني والدولي، وحرصت شخصياً على إبراز الدور المحوري للشركات متعددة الجنسيات في نقل المعرفة الخضراء إلى الدول النامية، ووفقاً لبعض الدراسات التجريبية التي أجريناها.

فإن الشركات الفرعية التابعة في هذه البلدان، غالباً ما تُبدي قدراً أكبر من الابتكار في مجال التقنيات الخضراء، مقارنة بالشركات المحلية، ما يؤكد أهمية دوره، ومع ذلك، تواجه بعض الدول، وخاصةً الدول الأقل نمواً، صعوبات في استقطاب المستثمرين الأجانب، ما يُبرز أهمية إنشاء منظومة تُحفّز المستثمرين الأجانب على الاستثمار، ويؤكد على دور التمويل الحكومي في هذا المجال.

جهود المدن

واستعرضت جلسة «دور المدن في العمل المناخي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر»، جهود مدن العالم للانتقال نحو اقتصاد أخضر، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي، ومختلف الجوانب اللازمة لضمان مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة، بما في ذلك التخطيط الحضري، واعتماد الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، ومساهمات الحكومة المحلية والشركات والمجتمعات في دفع جهود العمل المناخي.

وتناول المتحدثون في جلسة «دور القطاع الخاص في مسارات خفض الانبعاثات والمرونة المناخية»، سبل تطبيق أفضل الممارسات لتنفيذ المبادرات التي دعت إليها اتفاقية مراكش، بشأن تسريع الجهود نحو تخفيف الانبعاثات الكربونية، وتعزيز المرونة المناخية، والدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه القيادات رفيعة المستوى في التأثير في الجهات الفاعلة غير الحكومية، لتحسين إجراءاتها المناخية.

وعُقدت جلسة نقاشية أخرى بعنوان «احتجاز الكربون وتخزينه والهيدروجين: التحديات والفرص»، سلّطت الضوء على تقنيات التقاط وتخزين الكربون والهيدروجين، بوصفها تقنيات رئيسة للتخفيف من تبعات التغيّر المناخي، فيما شهدت جلسة «تعليم الشباب وإشراكهم: تمكين جيل من قادة الاقتصاد الأخضر»، حوارات بين الشباب القادة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وركّزت على أهمية دمج أصوات الشباب وأفكارهم التي تدعم الوصول إلى عالم أكثر اخضراراً.

وركّزت جلسة حوارية أخرى تحت عنوان «تمكين الاقتصاد الأخضر عبر الفضاء الخارجي»، على دور التقنيات الفضائية في دفع عجلة الاقتصاد الأخضر. وألقى كل من سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء.

والدكتور بن كالديكوت المدير المؤسس لمبادرة التمويل المكاني، مدير موضوع التمويل المستدام، معهد آلان تورينج، الضوء على كيفية الاستفادة من الأقمار الاصطناعية، والتقنيات الفضائية لتعزيز الأنشطة الخضراء. وأدارت الجلسة، الصحافية كيم كيلايتا.

شراكات

وناقشت جلسة «دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عملية الانتقال إلى الطاقة الخضراء»، السبل الممكنة للاستفادة من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتلبية احتياجات الطاقة العالمية الهائلة من الموارد والاستثمارات. وأشار المتحدثون فيها إلى التحديّات المتوقعة أمام إنشاء هذه الشراكات، والحلول الممكنة لتجاوزها. كما شهد اليوم الثاني من فعاليات القمة، جلسة «مواجهة تحديات الانتقال إلى الطاقة الخضراء:

أهمية البنية التحتية والموثوقية والقوى العاملة الماهرة»، ناقش المتحدثون فيها كيفية التغلّب على التحديات التي تواجه الانتقال إلى الطاقة الخضراء. وقدّم جيروم أوشيري مدير أول في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عرضاً تقديميّاً بعنوان «الدور الحيوي للاقتصاد الأخضر في تعزيز العمل المناخي: أنشطة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال مؤتمر الأطراف (كوب28)»











