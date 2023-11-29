المدرسة الرقمية تعزز التحول الرقمي وتوجهات مستقبل التعليم لدول أفريقيا الجنوبية

عقدت المدرسة الرقمية؛ إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سلسلة جلسات رفيعة المستوى، بعنوان: «تعزيز التحول الرقمي في التعليم لدول مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، شارك فيها خبراء ومتخصصون في القطاعات التعليمية والأكاديمية والتنموية والتقنية ومن القطاع الخاص، ضمن فعاليات الجلسات الرفيعة المستوى للتعليم الرقمي لدول منطقة أفريقيا الجنوبية التي عقدت في مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وهدفت الجلسات الحوارية وورش العمل إلى دعم جهود تشكيل التوجهات المستقبلية لقطاع التعليم من خلال وضع خارطة طريق للنهوض بالتعليم الرقمي في دول المنطقة، وتحديد الفرص والتحديات المرتبطة بهذا القطاع، ما يسهم في تمكينها من الاستفادة من الفرص الكبرى التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة للقطاع التعليمي.

وجاء عقد الجلسات الحوارية ليبني على مخرجات الاتفاقية التي وقعتها المدرسة الرقمية وبرنامج الأغذية العالمي في مدينة نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، وممثلي مجموعة التنمية لدول أفريقيا الجنوبية.

خارطة طريق

وشهدت الفعالية الإعلان عن عدد من المبادرات المشتركة الخاصة بقطاع التعليم الرقمي، وتشمل خارطة طريق للنهوض بالتعليم الرقمي في دول مجموعة الجنوب الأفريقي بالتعاون مع المدرسة الرقمية، وإطلاق تعاون بين المدرسة الرقمية والمكاتب الوطنية لبرنامج الأغذية العالمي في دول المنطقة الـ16.

إضافة إلى الإعلان عن منحة لتدريب 1000 معلم رقمي من دول مجموعة أفريقيا الجنوبية بالتعاون بين المدرسة الرقمية وجامعة ولاية أريزونا برعاية مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات، وفتح باب الشراكات والتعاون لدعم خارطة الطريق للتعليم الرقمي.

تعزيز الجهود

وأكد الدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، أهمية تعزيز الجهود لتعميم نماذج التعليم المستقبلي في دول القارة الأفريقية، مشدداً على أن المدرسة الرقمية حريصة على إطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة لتجسيد توجهات القيادة بتوسيع دائرة شراكات دولة الإمارات في مجالات التعليم والتنمية ومحو الأمية الرقمية، بما يعزز الريادة العالمية للدولة في تطوير الجيل الجديد للتعليم.

وقال آل علي إن المشاركين في الجلسات عملوا على رسم وتحديد ملامح خارطة طريق للتعليم الرقمي لدول منطقة الجنوب الأفريقي وبحثوا التحديات والفرص والحلول المبتكرة الكفيلة بتعميم هذا النموذج وتمكين الطلاب في المنطقة من الوصول إلى أفضل فرص التعليم، وتزويد المعلمين بالأدوات والمهارات اللازمة لتطبيق نماذج التعليم الرقمي.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى من المبادرة الهادفة لتعميم نموذج التعليم الرقمي، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، على 6 دول هي: أنغولا وليسوتو ومدغشقر وناميبيا وزامبيا وجنوب أفريقيا.

شبكة شركاء

وهدفت القمة إلى توسيع شبكة الشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص وشركات الاتصالات، ما يؤسس لعصر جديد من التعاون والابتكار في التعليم الرقمي.

وتم ضمن فعاليات القمة عقد سلسلة لقاءات واجتماعات بين فريق المدرسة الرقمية بصناع السياسات والمعنيين بقطاع التعليم في دول مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، لمشاركة تجارب المدرسة في مجال التعليم الرقمي بما يدعم جهود نقل التجربة وتطوير خطة تناسب احتياجات وتواكب تطلعات دول الجنوب الأفريقي.

وشارك في القمة أكثر من 100 من المسؤولين والمتخصصين من 18 دولة من ضمنهم 6 وزراء تعليم وتكنولوجيا، و46 متحدثاً وخبيراً، وممثلو 35 مؤسسة.