دبي تستضيف اجتماع شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة

استضافت مؤسسة دبي للمستقبل اجتماعاً لـ 11 من مراكز الثورة الصناعية الرابعة، للمرة الأولى، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين شبكة المراكز التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي وتبادل الأفكار والخبرات لتسريع تطوير أطر عمل ممكنة للتقنيات الناشئة والصاعدة في مختلف التخصصات.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية الالتزام بتعزيز الحوار العالمي بشأن تفعيل الإمكانات الكامنة والكاملة للتقدم التكنولوجي والتطور المعرفي من أجل تحول عادل وشامل وممكن للصناعات والاقتصادات والمجتمعات، يكون محوره الإنسان.

كما بحث المشاركون سبل تعزيز التواصل بين مراكز الثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم بالاستفادة من الدعم النوعي المقدم من المنتدى الاقتصادي العالمي، واستعرض الاجتماع الفرص المستقبلية الواعدة للتعاون ضمن الشبكة العالمية لمراكز الثورة الصناعية.

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، التي تشرف على مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، أن استضافة اجتماع مراكز الثورة الصناعية الرابعة في دبي عقب اختتام «منتدى دبي للمستقبل» أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، يسهم بتكثيف الجهود العالمية لتوظيف أدوات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وبحث أهم الفرص العالمية الواعدة انطلاقاً من دبي.

وحدد الاجتماع المبادرات المشتركة التي يمكن التعاون بين مراكز الشبكة مستقبلاً فيها، كما أتاح الفرصة لتبادل أفضل الممارسات والتعلم من قصص النجاح لكل مركز، كذلك سلط الضوء على التزام مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات بتعزيز التعاون العالمي وبحث التوجهات المستقبلية ضمن شبكة الثورة الصناعية الرابعة.

وتدعم مخرجات الاجتماع الجهود المتواصلة لمركز الثورة الصناعية الرابعة في دفع مسارات حوكمة التكنولوجيا لتوسيع نطاقات استخدامها المنظم والآمن، وخصوصاً التقنيات الجديدة والصاعدة، بالإضافة إلى تعزيز فرص وضع سياسات ناظمة مدروسة يمكن اعتمادها حول العالم في هذا المجال الحيوي لاقتصادات المستقبل.

يذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، تم إطلاقه عام 2019 في إطار التعاون الاستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، ويعمل على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة في كل القطاعات المستقبلية.