«العالمية للاقتصاد الأخضر» و«المدن والحكومات الأفريقية» تعززان شراكتهما

وقّعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، مذكرة تفاهم خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023، وتمثل المذكرة التي وقعها معالي سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة، وجان بيير إيلونج مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، خطوةً مهمةً في إطار تعزيز جهود التعاون نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2023.

وقال معالي سعيد الطاير: «يُجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بمستقبل مستدام، يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويعظم من جهودنا نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يتمثل في «ضمان حصول الجميع بتكلفةٍ ميسورةٍ على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، ويمثل هذا التحالف خطوة قوية نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة للقارة الأفريقية وخارجها».

وأضاف معالي الطاير «تقدم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مبادرة «مدن خالية من الكربون»، استمراراً لنجاح التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر (GAGE)، الذي تم إطلاقه العام الماضي، وتوفر هذه المبادرة، التي تدعمها 85 دولة، حلولاً عملية لوضع أطر حضرية مرنة وصديقة للبيئة. وتبرهن مبادرة المدن المحايدة للكربون على التزامنا الراسخ بمستقبل مستدام، تزدهر فيه المدن، وتحظى معه البيئة بالاهتمام».

منصة

من جهته، قال جان بيير إيلونج مباسي: «المبادرة كمنصة ديناميكية، تُمَكن المدن من قياس انبعاثات الكربون، والإبلاغ عنها ومراقبتها بشكل شامل. ويمكن للمدن، بفضل هذه البيانات، تطوير خطط مستهدفة محايدة للكربون، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، والوصول إلى تمويل المناخ، من خلال البيانات والمادة (6) من اتفاقية باريس».

تقدم

وأضاف: «تمثل المذكرة تقدماً حاسماً، وعلامة فارقة في المسيرة نحو تحقيق الحياد الكربوني في مدن وأقاليم أفريقية قادرة على التكيف مع التغير المناخي، ولن نتمكن من البقاء في عالم منقسم، حيث تواصل الدول المتقدمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتتحمل الدول النامية عواقب مسار التنمية غير المستدام، وعليه، نحن بحاجة إلى انتقال عادل، مع استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة، وخاصة في المدن والأقاليم الأفريقية.

ريادة

ومن خلال شراكتهما، ترغب كل من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، في ريادة التحول نحو البيئة المستدامة في أفريقيا، لتجنب تكرار نمط الإنتاج والاستهلاك غير المسؤول.

وتتضمن الشراكة بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، أحكاماً للمبادرات والورش والفعاليات المشتركة، لتعزيز مسيرة جهود التنمية المستدامة. وفي إطار هذه المبادرة التحويلية، تحث المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، الأطراف المعنية على الانضمام إلى المنصة المخصصة لتحقيق مبادرة «مدن خالية من الكربون».