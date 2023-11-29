85 دولة و1000 شركة في منظمة الاقتصاد الأخضر

كشف عبدالرحيم سلطان مدير عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن عدد الدول التي انضمت للمنظمة وصل إلى 85 دولة، و1000 شركة بمختلف المجالات.

وقال، على هامش الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تم إطلاق المنظمة خلال فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في 2016، وخلال العام الماضي تم إطلاق «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» الذي يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى، بما يمكن العمل المناخي والتنمية المستدامة ويسهم في تعزيز قدرات الدول النامية ويدعم مشاريعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات.

بناء القدرات

وأضاف: تعمل المنظمة مع الدولة التي انضمت لها في جميع النواحي التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر، في بناء القدرات ونقل المعرفة، والحصول على تمويل لتنفيذ المشاريع.



وتابع: نعلم أن الحكومات لا تستطيع بمفردها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ولذلك تمت مشاركة القطاع الخاص، حيث فتحت المنظمة أبواب العضوية للقطاعات غير الدول، ولدينا القطاع الخاص ضمن القطاعات التي تشكل أساسيات، ومن مختلف المجالات.

وأشار سلطان إلى أن لدى الإمارات تجربة متميزة وخبرات كبيرة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.