العالم في الإمارات لرسم مستقبل العمل المناخي

تنطلق اليوم في مدينة إكسبو دبي النسخة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، وتستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر المقبل. ويشارك في فعاليات المؤتمر نحو 97 ألف شخص، بمن في ذلك قادة دول العالم والمنظمات غير الحكومية وممثلو القطاع الخاص والسكان الأصليون والشباب من مختلف بقاع الأرض.

ويعدّ مؤتمر الأطراف أكبر حدث دولي في مجال المناخ، وتتماشى استضافته في دولة الإمارات مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، بوضع البشر والحياة وسبل العيش في صميم العمل المناخي الجماعي.

وتحظى رسالة الإمارات في مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) والمتمثلة بجمع العالم تحت شعار ((لنتَّحد، ونعمل، وننجز))، باهتمام عالمي، فمن المتوقع أن يكون لحظة تحول للعالم ليتحد حول العمل المناخي الملموس، ويقدم حلولاً واقعية لأزمة تغير المناخ، وذلك شريطة التعاون بين المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص والعمل معاً بشكل وثيق لمعالجة الأزمة.

مسارات

ويشكل المؤتمر فرصة عالمية مهمة لتوفيق الآراء والعودة إلى المسار المناخي الصحيح، وإنجاز تقدم ملموس للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية ومواصلة الالتزام بأهداف وطموحات اتفاق باريس.

ويسعى المؤتمر إلى تحقيق عدة مسارات تشمل تسريع انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، ووضع مسألة تمويل مكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ بشكل أكثر فاعلية، ما يظهر جلياً من خلال تنوع القضايا المطروحة للمناقشة، إضافة إلى التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، وضمان العمل المشترك لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة تؤدي إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً.

أبعاد إنسانية

ويعد اختيار ((مدينة إكسبو دبي)) لاستضافة المؤتمر امتداداً لروح إكسبو بأبعادها الإنسانية العميقة، حيث قدمت مثالاً ساطعاً لإمكاناتها وقدراتها على الدفع بالجهود العالمية لصياغة مستقبل أفضل للحضارة الإنسانية، ويتيح تصميم وحجم موقع المؤتمر إمكانيّة عمله كمنصة شاملة للحوار، من خلال توفير مساحة مخصصة للأطراف المعتمدة وموقع للمندوبين المراقبين ((المنطقة الزرقاء)) وللمجتمع المدني ((المنطقة الخضراء)).

منطقة زرقاء

وتعتبر ((المنطقة الزرقاء)) منطقة تدار بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومفتوحة للأطراف المعتمدين والمندوبين المراقبين.

حيث تستضيف المنطقة المفاوضات الرسمية في المؤتمر، بالإضافة إلى حلقات النقاش والفعاليات الحوارية والثقافية على مدار الأسبوعين خلال المؤتمر الذي من المتوقع أن يحضره قادة العالم، و199 طرفاً (مفاوضون من 198 دولة ومن الاتحاد الأوروبي)، والمراقبون (المنظّمات غير الحكومية، والمنظّمات الحكومية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة)، ووسائل الإعلام.

منطقة خضراء

في حين تعتبر ((المنطقة الخضراء)) منطقة تديرها وتسلّمها رئاسة المؤتمر في الإمارات، وتعمل كمنصة للمندوبين غير المعتمدين، بمن فيهم مجموعات الشباب، ومنظّمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومجموعات الشعوب الأصليّة لإسماع أصواتهم وتعزيز الحوارات الشاملة والتوعية حول العمل المناخي.

ومن خلال المنطقة الخضراء، تتيح رئاسة الإمارات للمؤتمر، للقطاع الخاص الفرصة لعرض مساهماته وحلوله لتحدي المناخ العالمي، على أن تشكل أساليبهم المبتكرة وتكنولوجيا العمل المناخي وريادة الأعمال جزءاً مهماً من المؤتمر، كما تستضيف هذه المنطقة أيضاً مؤتمرات فنية وحلقات نقاش وأنشطة، مع التركيز على الحلول الحالية والمستقبلية للتخفيف من آثار تغير المناخ.

موضوعات رئيسية

ويستهل مؤتمر الأطراف أعماله بعد الافتتاح الرسمي بالقمة العالمية للعمل المناخي التي تُعقد لمدة يومين، وتقدم رئاسة مؤتمر الأطراف خلاله أول استجابة لنتائج الحصيلة العالمية إلى قادة العالم لأخذ موافقتهم على التعهدات اللازمة وضمان تحقيق مبدأ الإشراف والمتابعة، ويتضمن برنامج الموضوعات المتخصصة أياماً جديدة تستجيب للتحديات العالمية.

ويخصص المؤتمر يوماً للصحة والإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف السابقة، بعقد مؤتمر وزاري للصحة والمناخ، كما سيكون المؤتمر الأول الذي يركز على دور التجارة والتمويل أيضاً، وسيجمع قادة من كافة المستويات الحكومية والمجتمعية، بمن في ذلك رؤساء البلديات المحليون والقادة العالميون، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لبناء مدن أكثر استدامة.

وترسخ كل فعاليات المؤتمر نهجاً يضمن احتواء الجميع ويضع في مقدمة أولوياته احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات المناخ، ويركز على سُبل تحقيق تقدم ملموس باستخدام الحلول التمويلية والتكنولوجية المبتكرة.