محمد بن زايد: أرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في «COP28»

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترحيبه بقادة العالم وممثليه على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) الذي ينطلق في مدينة إكسبو دبي اليوم.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)) أمس: ((أرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في ((COP28)) الذي ينطلق غداً، وأتطلع إلى العمل معاً بروح التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك، من أجل الخروج بنتائج نوعية لحماية كوكبنا من خطر التغير المناخي الذي غدا حاضراً في كل ركن من أركانه. أنظار الشعوب تتجه إلينا وآمالها تتعلق بما سنتفق عليه، ومن حق أولادنا وأحفادنا علينا أن نترك لهم عالماً صالحاً للحياة)).

حشد جهود

وتترقب دول العالم باهتمام كبير انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ينطلق في دبي اليوم 30 نوفمبر ويمتد إلى 12 ديسمبر 2023، إذ يأتي المؤتمر في وقت بالغ الأهمية تواجه فيه البشرية تهديداً وجودياً يتمثل في تغير المناخ، وما ينطوي عليه من مخاطر جمة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير أنماط الطقس، وزيادة حدة الكوارث الطبيعية، مما يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص وتهديد الأمن الغذائي والمائي.

وسيشكل COP28 ختاماً لأول تقييم شامل عالمي لتنفيذ اتفاقية باريس، ويتم إجراء التقييمات الشاملة كل خمس سنوات، بهدف تقييم التقدم الجماعي للعالم في تحقيق أهدافه المناخية.

تصديوتركز الدورة الثامنة والعشرون من الحدث الدولي على حشد الجهود العالمية على مختلف الأصعدة من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ وضمان الأمن البيئي والغذائي والصحي، وتحقيق انتقال فعّال وعادل في قطاع الطاقة، وتوفير التمويل لجميع الأطراف لا سيما دول الجنوب العالمي.

ويشكل الحدث نقطة حاسمة تقود العالم نحو توحيد الجهود فيما يخص العمل المناخي وتقديم الحلول التي تتطلب اجتماع الجهود ما بين مختلف الأطراف وجميع القطاعات.

تقرير

وتؤكد الأمم المتحدة على ضرورة أن يكون مؤتمرCOP28 النقطة التي نبدأ منها في تصحيح المسار.

وتشير في تقرير على موقعها إلى أن أولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم اليوم، والأكثر ضعفاً، هم أولئك الذين ساهموا بأقل قدر في أزمة المناخ، وبالتالي فإن التحول إلى حشد الأموال والوفاء بتعهدات تمويل المناخ، بما في ذلك مبلغ الـ 100 مليار دولار سنوياً من البلدان الصناعية بات ضرورة.

ودعت كل حكومة، وكل شركة، وكل منظمة من منظمات المجتمع المدني إلى أن تجعل العمل المناخي على رأس أولوياتها.

وتؤكد أن على كل طرف في الاتفاقية أن يأتي إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، لحل مشكلة عالمية بعقلية عالمية.

وقبيل أيام من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات، زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المناطق التي تشهد ذوبانا في الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

رسالة

ووجه الأمين العام قبل أيام ((رسالة واضحة)) إلى القادة الذين سيجتمعون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، حيث قال: ((اكسروا هذه الحلقة واتخذوا إجراء الآن: للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وحماية الناس من الفوضى المناخية)).

ويقول صندوق النقد الدولي على موقعه، في COP28 سنواصل حوارنا بشأن سياسات القطاعين الاقتصادي والمالي التي يمكن أن تساعد أعضاءنا والمجتمع الدولي الأوسع في تحقيق أهداف المناخ المشتركة: لا سيما كيفية الحد من الانبعاثات وزيادة التمويل المناخي وتعزيز القدرة على الصمود وتسهيل الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

تأثيرات

ويقول البنك الدولي على موقعه في صفحته المخصصة لمشاركته في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ((إن مجموعة البنك الدولي تعمل على مضاعفة جهودها للقضاء على الفقر لكوكب صالح للعيش، إن المناخ الأكثر أماناً يعني أن جميع الناس يتمتعون بنوعية حياة كريمة على كوكب يتمتع بهواء نظيف ومياه نظيفة وما يكفي من الطعام، ويكونون أقل عرضة لتأثيرات المناخ)).

وستشكل مؤسسة التمويل الدولية جزءاً من وفد مجموعة البنك الدولي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 وستركز في المقام الأول على أربعة مواضيع: تحول الطاقة، وإزالة الكربون، والمياه، والمساواة بين الجنسين.

نتائج

وتتطلع دولة الإمارات عبر ((COP28)) وتحت شعار ((نتحد، ونعمل، وننجز))؛ إلى التعاون مع جميع دول العالم وكافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع لتكون إرثاً يمنح الأمل للأجيال القادمة، وبهدف التوصل إلى حلول تحقق هدف الدولة في جعل المؤتمر قمة للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب.

وتسعى رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر إلى استعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل والوصول إلى مخرجات حاسمة عبر ركائز خطة عمل المؤتمر، وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.