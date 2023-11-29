«إينوك» و«نيستي» تعزّزان استخدام وقود الطائرات المستدام

أبرمت مجموعة إينوك، مذكرة تفاهم مع ((نيستي))، الشركة المتخصصة عالمياً في إنتاج وقود الطائرات المستدام، في خطوة تهدف لاستكشاف فرص توريد وشراء الوقود المستدام في المنطقة خلال السنوات القادمة، وذلك في خطوة تؤكد على نهج إينوك الاستباقي في تعزيز استدامة قطاع الطيران ومسؤوليته تجاه البيئة، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع طاقة الطيران على مستوى المنطقة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، ضمن خطط المجموعة لتزويد كل عملائها بوقود الطائرات المستدام عبر كامل شبكتها بحلول العام 2030، ما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية 80 %، مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، ويؤكد على نهج إينوك الاستباقي في تعزيز استدامة قطاع الطيران ومسؤوليته تجاه البيئة.

وأكد سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، التزام المجموعة بخفض الأثر البيئي المرتبط بإمداداتها من الوقود، قائلاً: ((توقيع هذه الاتفاقية، يؤكد التزام إينوك الراسخ بدعم هدف دولة الإمارات، المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، لقد أطلقنا خططاً لدمج وقود الطائرات المستدام بشكل كامل في عملياتنا التشغيلية في 2030، وذلك وضمن سعي إينوك الدؤوب لتحقيق الاستدامة)).

استكشاف فرصبدوره، قال أليكسندر كيوبير نائب الرئيس - أعمال الطيران المتجدد في نيستي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: ((يعد وقود الطائرات المستدام حلاً متاحاً لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن السفر الجوي، توقيع هذه الاتفاقية المهمة مع إينوك لاستكشاف فرص توريد وقود الطائرات المستدام في السنوات المقبلة، يؤكّد التزامنا بدعم شركات الطيران في المنطقة، ويعكس أيضاً أهمية التعاون مع الشركاء الطموحين لزيادة توافر وقود الطائرات المستدام واستخدامها)).

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