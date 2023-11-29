مطارات دبي تُعيد استخدام 60 % من المخلّفات

أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال، نجاحها في تخفيض كمية المخلفات عن طريق معالجة وإعادة استخدام ما نسبته 60 % منها، وذلك في إطار التزامها بتطبيق ممارسات الاستدامة، والحد من البصمة الكربونية لعملياتها التشغيلية.

وفي إطار هذه المبادرة، تم وضع خطة مبتكرة ليتم تحويل أكثر من 2.000 طن من مخلفات الطعام إلى سماد عضوي، إذ يتم جمع هذه المخلفات من جميع منافذ الأطعمة والمشروبات والصالات والفنادق ضمن مباني المسافرين في مطار دبي الدولي DXB.

وتم إطلاق المبادرة بالتعاون مع مجموعة بيئة، لإدارة النفايات في الشارقة، حيث تم تنفيذها على ثلاث مراحل، وشملت توزيع صناديق مخلفات الطعام، وتقديم تدريب شامل للمعنيين. ونجحت المبادرة في معالجة أكثر من 400 طن من مخلفات الطعام سنوياً منذ إطلاقها.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: ((تلعب إدارة المخلفات دوراً كبيراً في التخفيف من الآثار البيئية وتقليل بصمتنا الكربونية، وجاء نجاح هذه المبادرة بمعالجة وإعادة استخدام 60 % من مخلفات الطعام نتيجة التعاون الوثيق مع شركائنا في مطار دبي الدولي، والتزامنا الراسخ بالممارسات المستدامة التي تسهم في دعم مستهدفات الدولة نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، وسنواصل التزامنا بتعزيز جهودنا لتحقيق مستقبل أفضل)).

وتشمل مبادرة إعادة تدوير المخلفات في مطارات دبي، عملية فصل المواد القابلة لإعادة التدوير، وتحويل المواد العضوية إلى سماد عضوي، والتعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين مثل فندق DXB، وصالات الضيوف، والشركاء التجاريين الرئيسيين في مجال الأطعمة والمشروبات وغيرها، بهدف ضمان إدارة فاعلة للمخلفات وعلى أعلى المستويات.

كما تتضمن المبادرة، تجميع زيت الطهي المستخدم في منافذ المأكولات والمشروبات بالمطارات بنسبة 100 % لتحويله إلى وقود حيوي.

بدوره، قال رافائيل لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة ((تنظيف))، ذراع جمع النفايات وتنظيف الشوارع التابعة لمجموعة ((بيئة)): ((نهنئ مطارات دبي على نجاحها في خفض كمية المخلفات بنسبة 60 %، حيث يعد هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، تهدف مجموعة بيئة إلى توفير حلول تسهم في الحد من النفايات والانبعاثات، من خلال تطوير البنى التحتية وخدمات جمع النفايات المستدامة، لذلك نتطلع إلى مواصلة التعاون المشترك لتحويل تحدي المخلفات إلى فرص لضمان مستقبل مستدام)).

وتعمل مطارات دبي، على إدارة النفايات التي تستخرج من عمليات الشركاء العاملة في المطار، بما فيها نفايات مقصورة الطائرات بنسبة 37 %، والنفايات الصلبة التي تجمع من جميع أنحاء الردهات ومباني المطار بنسبة 55 %، ما يشكل 92 % من إجمالي النفايات المستخرجة يومياً.

وأسهمت خطة تدوير النفايات في عمليات المطار فى توفير 38 % من التكاليف التشغيلية الشهرية من خلال القيمة المستردة من المواد المعاد تدويرها.

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