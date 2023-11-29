فعاليات تراثية وثقافية متنوعة وعروض ترويجية في احتفال دبي بعيد الاتحاد

تحتفي دبي بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والعائلية، إلى جانب العروض الترويجية وتجارب فنون الطهي المتنوعة التي ستعم مختلف أنحاء الإمارة.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذه الفعاليات والعروض خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 3 ديسمبر، ليتمكن سكان وزوار دبي من أن يعيشوا الأجواء المفعمة بالروح الوطنية بمناسبة عيد الاتحاد.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((احتفالات عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات هي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، والتي نشعر خلالها بالفخر والاعتزاز بما وصلت إليه الإمارات على مدار أكثر من خمسة عقود من تطور ونهضة شاملة جاءت نتيجة الرؤية الطموحة للآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة الحريصة على تعزيز تقدم الإمارات لتصبح في مصاف الدول المتقدمة، وتحقق الإنجازات العظيمة التي تجعلها نموذجاً تحتذي به سائر الدول الأخرى.

وهذا العام نقوم بتنظيم فعاليات وأنشطة وعروض في دبي تعكس تراث وتقاليد وإرث الإمارات، ليتمكن سكان وزوار المدينة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من أن يعيشوا هذه الأجواء الوطنية، ويطلعوا على تراثنا، إلى جانب التعبير معاً عن روح الاتحاد والوحدة لدولة الإمارات)).

فخر الوطن

ستتزين مراكز التسوق والمباني والمعالم والأبراج الشاهقة والشواطئ بعلم الإمارات والإضاءات بلونه الأسود والأحمر والأبيض والأخضر، بالإضافة إلى المجسمات المضيئة التي ستنتشر في عدة أماكن في المدينة.

وفي هذا العام، سيتم وضع 11 مجسماً في مواقع رئيسية وهي دوار برج الساعة، وحتا، ودوار الخوانيج، ومدخل الشارقة. وسيتم تركيب الإضاءة في شارع زعبيل 2، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع المستقبل للاحتفال بهذه المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك 12 من التزيينات لأعلام الإمارات العربية المتحدة موضوعة على مواقع مختلفة، بما في ذلك مركز دبي التجاري العالمي، والقرية العالمية، والجسور الرئيسية.

الثقافة والعروض التراثية

ويمكن الاستمتاع بالثقافة الغنية لدولة الإمارات مع الفرق التراثية التي تقدم عروضها في مواقع رئيسية مثل دبي فستيفال سيتي مول، وذا أوتلت فيليدج، وسيتي سنتر مردف، وغيرها، حيث يمكنكم الاستمتاع بالإيقاعات الممتعة لفرق الحربية والعيالة واليولة من 1 حتى 3 ديسمبر.

كذلك يمكن استكشاف تاريخ دبي الثقافي في متحف الشندغة في الفترة حتى 3 ديسمبر، والمشاركة في ورش العمل والعروض التراثية للاحتفال بالتراث البحري للمدينة، أو التوجه إلى متحف الاتحاد في الفترة من 15 نوفمبر حتى 3 ديسمبر لحضور احتفال عائلي مليء بالتقاليد والتراث والترفيه.

وتتوفر الفرصة للاستمتاع بفعالية الدانة على شاطئ الجميرا المفتوح بالقرب من فندق بولغاري والمشاركة في تجربة تدمج الماضي مع الحاضر وإحياء التراث البحري وترسيخ أهميته لدى المجتمع في 29 نوفمبر من 4 عصراً وحتى 11 مساءً.

وستكون هناك فعاليات متنوعة التي تناسب كل أفراد الأسرة، مثل الورشات التعليمية والحرف البحرية والمسابقات. بالإضافة إلى فقرة الأطفال مع مبارك ماشي، بينما يمكن للأهل الاستماع إلى أنغام فرقة العليلة، وتذوق أشهى المأكولات من المطاعم التي يشارك فيها سكان الحي.

وفي 1 و2 ديسمبر من 4 عصراً وحتى 11 مساءً، سيتمكن جميع أفراد الأسرة من الاستمتاع بفعاليات عيد الاتحاد في فريج الخوانيج، من ضمنها الورشات التعليمية مع سكل لاب والحرف الشعبية والمسابقات.

وسيقدم عبدالله الفهيدي فقرة مخصصة للأطفال، بالإضافة لعروض فرق الحربية. أما النساء فيمكنهن الاحتفال بعيد الاتحاد بطريقتهن الخاصة مع أطفالهن والمشاركة في فعالية سمرة المخصصة للنساء فقط من خلال فعاليات وحرف شعبية ومسابقات.

العروض الترويجية

وهناك عروض ترويجية خاصة بعيد الاتحاد في مراكز التسوق بالمدينة، مع تخفيضات تتراوح من 25 حتى 75 بالمئة.

ويمكن الاستفادة من العروض والمبيعات في الفترة ما بين 1 و3 ديسمبر على العطور والمجوهرات والأزياء والأحذية والأدوات المنزلية والملابس من العلامات التجارية الشهيرة مثل إيس هاردوير، وأجمل، وآرماني آيوير، وباث آند بودي ووركس، وبلومينغديلز، وبووتس، وشارلوت تيلبوري، وكلاركس، وكوتش، وكوتون أون بودي، وداماس، وإليزابيتا فرانشي، ووجوه، وفور إيفر 21، وهارفي نيكولز، وإيزيل، وكيدز كوتور، وكورالا ليفينج، وماك، وميك أب فور إيفر، وماركس آند سبنسر، وموسكينو، وعتق هوم، وبوتري بارن، وبريما دايموند، ورالف لورين، وريموند، وشومارت، وسبلاش، وتكساس رودهاوس، وذا تشيز كيك فاكتوري، وذا ريد كاربت، وتايم هاوس، وتايبو، وفيكتوريا سيكريت، وفيرجين ميغاستور، وفيجن إكسبريس، وويست إلم، وزوماتو، وغيرها الكثير.

وهناك كذلك أنشطة عيد الاتحاد التي تتطلع إليها في مراكز تسوق ماجد الفطيم، حيث إنه وفي الفترة من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، يستضيف سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء احتفالات عيد الاتحاد، بما في ذلك عروض الرقص التقليدي وظهور مدهش ودانا. يمكن للمتسوقين أيضاً الاستمتاع باسترداد نقدي فوري يصل إلى 52 ضعفاً من خلال برنامج الولاء SHARE عند التسوق.

وسيتمتع الزوار بالتزيينات الجميلة أثناء تواجدهم في المنطقة الخارجية لدبي فستيفال سيتي مول. كما يمكنهم الاستمتاع بالعروض الترفيهية في ذا باي بي سوشيال الشهير في يومي 1 و 2 ديسمبر، إلى جانب زيارة السوق الخاص من 1 حتى 3 ديسمبر.

ويمكنهم أيضاً إنفاق 300 درهم أو أكثر عند التسوق للحصول على فرصة الفوز بجوائز رائعة، بما في ذلك نقاط تصل قيمتها إلى 1000 درهم. وكل ما عليهم هو زيارة مكتب خدمة العملاء للتحقق من الإيصالات وتنزيل تطبيق BLUE APP لرمي النرد والفوز بجائزة من بين 12 صندوقاً معروضاً في مركز التسوق.

نكهات دبي المحلية

وتعود تجارب فنون الطهي مرة أخرى خلال هذه المناسبة الوطنية مع مجموعة مذهلة من المأكولات الشهية، والعروض المميزة، وقوائم التذوق الرائعة، والفعاليات ذات النكهات الإماراتية التقليدية، والمأكولات العالمية، لتسليط الضوء على أفضل 11 مطعماً ومقهى في المدينة، وإثراء التراث الغني والأذواق المتنوعة في الدولة.

ويمكن الانضمام إلى مطعم 21 غرام في ميان مول للاحتفال بعيد الاتحاد، حيث تمزج نكهات البلقان والإمارات العربية المتحدة من خلال قائمة طعام خاصة تم إعدادها احتفالاً بهذه المناسبة.

يقدم بوكا، الذي يعكس بيئة الصحراء، قائمة مشتركة تضم أجود المنتجات المحلية بما في ذلك تسعة أطباق منسقة بعناية تم إعدادها باستخدام مكونات مستدامة من مصادر محلية لوفرة جبال الحجر في الشمال ومزارع المنطقة الوسطى وخيرات الخليج العربي والمحيط الهندي. واحتفالاً بالعيد الثاني والخمسين لدولة الإمارات، يقدم محار دبا بي طبق محار خاصاً مقابل 52 درهماً في 2 ديسمبر.

وفي منتجع وسبا تاج إكزوتيكا في نخلة الجميرا، يقدم إمبيرور لاونج الإمبراطور شاي ما بعد الظهيرة الإماراتي، الذي يضم لاتيه الزعفران اللذيذ، ومجموعة متنوعة من الكعك والحلويات العربية، في حين سيتيح لكم مطعم بالم كيتشن تجربة عشاء بطابع إماراتي خاص، والاستمتاع برحلة تجسد جوهر الدولة.

ويقدم مطعم ميرزام تجربة تذوق الشوكولاته الداكنة الأصيلة مع القهوة العربية، في حين يقدم مطعم بيكل، مطعم البرجر المفضل، آيس كريم ساندوس مجانياً مزيناً بالألوان الوطنية للإمارات مع جميع طلبات تناول الطعام في المطعم.

ويحتفل مطعم فيتناميز فوديز بعيد الاتحاد بتقديم طبق خاص بهذه المناسبة يتكون من مزيج مثالي من لحم البقر المطبوخ ببطء مع التمر والبصل مع أرز الياسمين، في حين يقدم يامانوت اتيلير، المخبز الياباني الحرفي المتميز، دروس خبز مجانية للأطفال على يد أمهر الطهاة اليابانيين الذين سيعلمونهم فن الخبز بمكونات ذات طابع إماراتي، بما في ذلك التمر والهيل والزعتر والزعفران، وسيقدم مطعم موهلا قائمة ثابتة مستوحاة من المطبخ الإماراتي.

وتتوفر الفرصة للانطلاق في جولة طعام غامرة مع فنادق روف ومطعم فرايينغ بان أدفنتشرز، واستكشاف تراث الطهي والتنوع الثقافي في دبي. تشمل هذه التجربة الفريدة ركوب العبرة عبر الخور، والوجبات الخفيفة التي تبعث على الحنين إلى الماضي، وخبز الرقاق مع إضافات مميزة، وغيرها المزيد.

الأسواق الموسمية

ويمكن الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة في عيد الاتحاد في سوق رايب بالشراكة مع شرطة دبي بما في ذلك فرقة الشرطة، والتي تشمل عرض السيارات الخارقة وعروض الكلاب وعروض السلامة، وستكون شخصية منصور موجودة لاستقبال الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك موسيقى حية بدءاً من الساعة 5 مساءً.

الأحداث الرياضية

وبالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 52، تبرز بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي في مركز الصدارة في الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر في إستاد ذا سيفينز، حيث توفر عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة وبالمهارات الرياضية والأنشطة المناسبة للعائلة، والموسيقى الحية.

كما أن عشاق الرجبي على أتم الاستعداد للاستمتاع مع بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي التي تقدم افتتاحية سلسلة HSBC العالمية لسباعيات الرجبي في عام 2023. وستضم هذه الإضافة الرائدة 24 فريقاً عالمياً، بما في ذلك 12 فريقاً للرجال و12 فريقاً للسيدات، يتنافسون على الفوز.

وتواجه جنوب أفريقيا، التي تسعى إلى تحقيق نصر تاريخي ثالث على التوالي في دبي، منافسة شديدة من منافسين دائمين مثل نيوزيلندا وساموا وكندا. يضيف الشكل الجديد للبطولة الإثارة، حيث تتنافس أيرلندا والأرجنتين وأستراليا وإسبانيا في المجموعة الثانية، وتتنافس فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وفيجي وبريطانيا في المجموعة الثالثة.

وبالإضافة إلى بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، يعرض الحدث مجموعة متنوعة من التخصصات الرياضية، حيث يمكن لعشاق لعبة الكريكيت أن يشهدوا بطولة الكريكيت المحبوبة، والتي تجتذب فرق الهواة من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتقام بطولة كرة الشبكة السنوية في منطقة مكونة من أربعة ملاعب، بينما تضم بطولة البادل المثيرة وريباوند، التي سيشارك فيها 240 متنافساً. تعود WODON3 لعامها الثاني، وهي مسابقة للياقة البدنية، حيث تتنافس فرق مختلطة من رجلين وامرأتين وجهاً لوجه عبر سلسلة من اختبارات القوة واللياقة البدنية.

فعاليات وأنشطة مختلفة للأسرة

في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، تنظم أهم مناطق الجذب السياحي في دبي فعاليات وعروضاً خاصة لتمكين العائلات من الاحتفال بهذه المناسبة. من العروض الثقافية إلى الأنشطة الترفيهية إلى التخفيضات الحصرية، هناك الكثير للاستمتاع به.

ويمكن لزوار ميركاتو الاستمتاع بالتزيينات الجذابة التي تجسد روح عيد الاتحاد من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والعروض الحية والأنشطة العائلية الشيقة من 1 وحتى 3 ديسمبر، حيث يمكن الاستمتاع بالعروض المذهلة، مثل Cyr Wheel Solo وAdagio Duo وAcro Duo، إضافة إلى عروض فرق العيالة التقليدية، ويمكن للأطفال تجربة الرسم على الوجه، وحضور ورش تفاعلية لتلوين الجمال.

وتعد القرية العالمية، الوجهة العائلية المثالية للاحتفال بعيد الاتحاد، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة الأوبريت الوطني الحماسي: رؤية الإمارات العربية المتحدة والعروض الثقافية في جميع أنحاء المنتزه، حيث سيعيشون الأجواء الوطنية مع الديكورات المستوحاة من هذه المناسبة والأنشطة المتنوعة يومياً ابتداءً من الساعة 4 عصراً. كما تعد موشنجيت دبي بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة في عيد الاتحاد مع جولات ممتعة وعروض عائلية ومأكولات عالمية.

وخلال عام الاستدامة يتبنى ليغولاند دبي LEGOLAND هذا المفهوم من خلال ما يقدمه من أنشطة عائلية ووجبة فطور وغداء خاصة بعيد الاتحاد يوم 2 ديسمبر من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 4 مساءً في مطعم بريكس فاميلي.

ويتحول فندق لابيتا إلى مركز لاحتفالات عيد الاتحاد يومي 1 و2 ديسمبر. من الزهور إلى عروض العيالة التقليدية، حيث يقدم الفندق مزيجاً من التجارب الثقافية. ويمكن الاستمتاع ببوفيه عشاء عربي في كاليا مع عازفي الموسيقى العربية الحية. تبدأ الأسعار من 155 درهماً للبالغين و90 درهماً للأطفال، ومجاناً للأطفال دون سن 6 سنوات.

وتوفر المزلقة الزجاجية في مرصد سكاي فيوز تجربة مشوقة مع عرض خاص لتذكرة بقيمة 52 درهماً، متاح فقط في 1 ديسمبر 2023. هذه الصفقة الحصرية مفتوحة للمقيمين في الإمارات وزوار دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفر إطلالة لا مثيل لها على دبي. كما يمكن الاستمتاع بالوقت في عيد الاتحاد مع عرض الدلافين والفقمات في دبي دولفيناريوم.

ويمكن الحصول على تخفيضات بنسبة 30% على التذاكر العادية أو VIP باستخدام الرمز الترويجي UAE52 من كما يمكن الاستمتاع بمغامرة في الهواء الطلق في حتا وادي هب مع الحصول على تخفيضات بنسبة 30% حتى 3 ديسمبر.

فمن الرماية إلى الانزلاق بالحبل، يمكن صنع ذكريات تدوم في عيد الاتحاد. ويمكن مشاهدة سحر أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم في ميراكل جاردن، والاستمتاع بالعرض الحي الساحر والمسيرة يومي 2 و3 ديسمبر. وتتوفر ((أسعار تذاكر المقيمين)) الحصرية بقيمة 65 درهماً للبالغين والأطفال.

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