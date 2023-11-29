أجندة حافلة بالفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي خلال ديسمبر

كشف مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة حافلة بفعالياته لشهر ديسمبر، والتي تسهم في تعزيز مكانته كمركز رائد للمؤتمرات والمعارض عالمية المستوى.

وتغطي فعاليات الشهر المقبل مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك البناء والتشييد، والأغذية، والرعاية الصحية، والاتصالات الراديوية، وغيرها من القطاعات.

ويشهد المركز خلال الفترة حتى 15 ديسمبر تنظيم النسخة السابعة من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والذي يتضمن منتدى مخصصاً لصنّاع القرار من الجهات الحكومية وغيرها من الهيئات ذات العلاقة.

ويُعد معرض الخمسة الكبار (4 - 7 ديسمبر) من الفعاليات البارزة على الأجندة السنوية لمركز دبي التجاري العالمي، حيث يحتفي المعرض بمسيرة تمتد لـ 43 عاماً، ومن المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام حضور أكثر من 68,000 مشارك من أكثر من 150 دولة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 2,200 شركة عارضة.

ويقام معرض النوافذ والأبواب والواجهات وجلف جلاس، والذي يعد أكبر الفعاليات المتخصصة في هذه الصناعة بالمنطقة بالتزامن مع معرض الخمسة الكبار خلال الفترة (4 - 7 ديسمبر).

ويعد مؤتمر سلامة الأغذية، والذي تنظمه بلدية دبي خلال الفترة (10 – 13 ديسمبر) منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات، حيث يجتمع خبراء القطاع لمناقشة التحديات التي تؤثر على قطاع الغذاء، وسلامة الأغذية، وسلاسل التوريد والإمداد، وجهود التعاون العالمي.

وتحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، يعود معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية إلى دبي خلال الفترة (12 - 14 ديسمبر) متضمناً أجندة حافلة تشمل خمس فئات رئيسية وهي: الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، والحياة المستدامة.

عرب بلاست

ويسعى معرض عرب بلاست، والذي يقام مرة كل عامين، إلى التأكيد على أهمية الاقتصاد الدائري ضمن قطاع صناعات البلاستيك والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط، وتستضيف الدورة السادسة عشرة من المعرض (15 ــ 13 ديسمبر) سلسلة من النقاشات بين المختصين للتباحث في كيفية تعميق مساهمة هذا القطاع في إنشاء بيئة أكثر استدامة.

وتنطلق الدورة الرابعة والعشرون من الملتقى العالمي للطب الجنسي خلال الفترة (15 ــ 17 ديسمبر)، والذي يعد من أهم الفعاليات للمختصين في هذا القطاع الطبي حول العالم. ويأتي الملتقى بتنظيم من الجمعية الدولية للصحة الجنسية وجمعية الشرق الأوسط للصحة الجنسية، وهو يعقد بالتعاون مع جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي مجدداً معرض المنتجات الصينية (19 ــ 21 ديسمبر)، والذي يعد الفعالية الأبرز على مستوى المنطقة في مجال المنتجات الصينية.

وستشهد نسخة هذا العام زيادة مساحة المعرض إلى رقم قياسي يبلغ 70,000 متر مربع، وسيتم عرض أكثر من 100,000 منتج من أكثر من 3,000 مورد معتمد. ويختتم المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، والذي ينعقد خلال الفترة (19 ــ 21 ديسمبر)، أجندة فعاليات شهر ديسمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز