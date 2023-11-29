التحول الرقمي يعزز انتقال كبار التنفيذيين من أوروبا وأمريكا الشمالية للدولة

قالت شركة ((رايتر ريلوكيشنز)) العالمية المتخصصة في مجال التنقل إن المسيرة القوية للتحول الرقمي في الإمارات تعزز انتقال كبار التنفيذيين من دول أوروبا وأمريكا الشمالية إلى الدولة. وعزا سيمون مايسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في ((رايتر ريلوكيشنز)) ذلك إلى الزيادة الاستثنائية في عدد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف مايسون: ((في ضوء المنافسة الشديدة على استقطاب الكوادر البشرية الأفضل، أصبح من الواضح للشركات التكنولوجية أهمية التنقل السلس لموظفيها للحفاظ على زيادة إنتاجهم. وفي هذا السياق، تبرز أهمية دور شركة رايتر ريلوكيشنز في تيسير هذا الجانب الحيوي في قطاع تكنولوجيا المعلومات بدعم تنقل المديرين والتنفيذيين العاملين في القطاع)).

وقال: ((بات من الضرورة أن ندرك أن القضايا المعقدة المحيطة بانتقال الموظفين، سواء داخل البلاد أو في الخارج، متعددة الجوانب، فإن الانتقال إلى بلد جديد ينطوي على الكثير من الأعباء التي تتجاوز الحدود المكانية للمكتب أو تغيير في مهام العمل)).

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