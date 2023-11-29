غرفة دبي تؤكد التزامها خدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً في مقرها الرئيسي اجتماعها الفصلي الرابع لعام 2023 مع مجموعات ومجالس الأعمال، حيث تناول الاجتماع جهود ومبادرات الغرفة لدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال المحلي في دبي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((تعد مجموعات ومجالس الأعمال من الركائز الرئيسية لمجتمع الأعمال في دبي، وعنصراً أساسياً في مناقشة المسائل المتعلقة بسياسات وتشريعات الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، ولذلك من المهم جداً أن نستمر في التواصل مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال لتحسين بيئة الأعمال في دبي. وتساعدنا هذه المناقشات على تحقيق أهدافنا وأولوياتنا الاستراتيجية بتحفيز وتطوير بيئة الأعمال، وترسيخ دورنا كجسر للحوار بين القطاعين العام والخاص)).

وأضاف لوتاه قائلاً: ((يعكس الحوار المستمر مع مجموعات ومجالس الأعمال التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة لمنظومة الأعمال في دبي، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالمية للمال والأعمال)).

ودعا مدير عام غرف دبي مجالس الأعمال للعب دور فعال في استقطاب الوفود التجارية، ودعم توسع شركات الإمارة في الأسواق الخارجية، ودعم تجارة دبي البينية مع الأسواق العالمية، مشدداً على الدور الهام الذي تلعبه مجالس الأعمال في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.

وناقش الاجتماع أيضاً المسائل والمواضيع المتعلقة بقرار مجلس الوزراء الأخير رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة؛ وكذلك القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة بموجب قانون ضريبة الشركات.

وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في النشاط التجاري والاقتصادي في دبي لأنها تضمن تمثيل جميع قطاعات الأعمال، وتسهل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتساهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مساهمتهم في اقتصاد الإمارة.

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