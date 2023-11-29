مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومحاكم دبي

أقرت محاكم دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي مذكرة تفاهم بين الطرفين، تجسد التزامهما تحقيق معايير عالمية في التحكيم والوسائط البديلة لحل المنازعات، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تسعى دبي لتحقيقها، والتي تتمثل في تعزيز الأطر البديلة لفض المنازعات، معبرين عن التزامهما تحقيق معايير عالمية في التحكيم ووسائط الفض المبتكرة.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، وتبرز التزام دبي تحويل نفسها إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وفقاً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وقال طارش عيد المنصوري رئيس محاكم دبي: يسرنا ببالغ الفخر والسرور توقيع اتفاقية تفاهم مع مركز دبي للتحكيم الدولي، وهو إنجاز يبرز التزامنا تطوير نظام العدالة في إمارة دبي، وتمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدراتنا في مجال التحكيم الدولي وتعزيز مكانتنا وجهة مفضلة لحل النزاعات عن طريق الوسائل البديلة، وبناء علاقات تعاونية لدعم الأهداف المشتركة بين الطرفين، ونحن نؤمن بأهمية التعاون المثمر بين مؤسسات القضاء ومراكز التحكيم لتحقيق تقدم ورفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة، وتوفير بيئة قانونية محلية تحترم المعايير الدولية وتعزز الثقة بالنظام القضائي، ونحن ملتزمون تحقيق ذلك عبر هذه الشراكة الاستراتيجية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحكيم الدولي، ما سيسهم في تعزيز مكانتنا الدولية مركزاً رئيساً لتسوية النزاعات، ونحن واثقون بأن هذه الخطوة ستعزز جدوى نظامنا القضائي وتعزز جاذبية دبي وجهة متقدمة للعدالة الدولية.

وقال الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة، نحن ملتزمون تطوير أنظمة التحكيم وحل النزاعات لتبرز النمو المتسارع في مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي.

هذه الشراكة مع محاكم دبي خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذه الأهداف، ونسعى لتعزيز كفاءة وجدوى حل النزاعات وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً عالمياً بهذا المجال، ونؤمن بأهمية الابتكار والتميز لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال بدبي والمنطقة.

وتركز المذكرة على تعزيز التعاون في عدة مجالات، بما في ذلك تطوير فاعلية الإجراءات القضائية المتعلقة بالتحكيم، وتبادل الخبرات والمعرفة ودعم الأنشطة المشتركة في مجال التدريب.

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