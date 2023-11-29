1.3 مليار تصرفات عقارات دبي .. وبيع أرض في «دبي هيلز» بـ 125 مليوناً

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، صفقة بيع أرض في دبي هيلز بقيمة 125 مليون درهم، في أكبر صفقة عقارية يتم تسجيلها في بهذه المنطقة خلال العام الجاري. وتصل مساحة الأرض إلى 35600 قدم مربعة، ليصل بذلك سعر القدم المربعة إلى 3511 درهماً.

وبلغت التصرفات العقارية، أمس، أكثر من 1.33 مليار درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 307 مبايعات بقيمة 980.9 مليون درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 463.29 مليون درهم، و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 517.61 مليون درهم.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 46.11 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 132.99 مليوناً.

وجاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12.01 مليون درهم في منطقة مردف، وأخيراً مبايعة بقيمة 8.65 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 143.1 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 11.99 مليون درهم، والثالثة وادي الصفا 5 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 32.78 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 325.39 مليون درهم، منها 16 رهن أراض بقيمة 214.19 مليون درهم، و73 رهن فلل وشقق بقيمة 111.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 106 ملايين درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 61.98 مليوناً.

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