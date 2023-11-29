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أمنيات تضع حجر أساس مشروع «فيلا دورشيستر كوليكشن دبي»

11/29/2023 7:27:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أمنيات، وضع حجر الأساس لانطلاق الأعمال الإنشائية مشروع ((فيلا دورشيستر كوليكشن دبي))، وذلك بعد الإطلاق الناجح للمشروع في يونيو الماضي.

وتأتي الخطوة، بعد الإعلان عن استحواذ شركة أمنيات على ((مراسي باي مارينا))، في منطقة برج خليفة، في سبتمبر الماضي. ويتميز بهيكل وبناء من توقيع ((فوستر آند بارتنرز))، وبالتعاون مع ثنائي التصميم الفرنسي، جيل إيه بواسييه. ويصل ارتفاع المبنى إلى 150 متراً، ويمتد على مساحة تزيد على 270 ألف قدم مربعة، موزعة على 30 طابقاً، ويضم 38 وحدة سكنية

وقال مؤسس ورئيس شركة أمنيات، مهدي أمجد: ((يكتسب الإعلان عن أن الأعمال الأساسية والإنشائية في مشروع ((فيلا)) تجري على قدمٍ وساق، أهمية خاصة، لاسيما أنه لم يمضِ سوى أربعة أشهر فقط على إطلاق المشروع، كما تجسد هذه اللحظات، بدء مسيرة التحول في مراسي باي مارينا)). وتم بيع الوحدات السكنية في مشروع ((فيلا، دورشيستر كوليكشن، دبي))، بالكامل تقريباً، ومن المتوقع أن يتم التسليم وإنجاز المشروع في الربع الأخير من العام 2026.

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