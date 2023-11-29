عبدالله بن طوق يستعرض جهود الإمارات لتعزيز مكانتها وجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن نهج الانفتاح والتعاون مع العالم الذي تتبعه دولة الإمارات في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، إضافة إلى سياسات وزارة الاقتصاد واستراتيجياتها الهادفة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين من أجل تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، أثمرا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9% في العام 2022، وارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.2 تريليون درهم، ليكون الأعلى في تاريخ دولة الإمارات.

وقال معاليه في جلسة مع منتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ((رعاه الله)) في يوليو الماضي، وحملت عنوان ((مسيرة استثنائية لقائد حكومي - قصة نجاح)): ((أصبحت دولة الإمارات وجهة للابتكار وريادة الأعمال بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وقدرة قطاعاتنا المختلفة على التكيف ومواكبة التغيرات والمستجدات المستقبلية)).

وأشار معالي عبدالله بن طوق، إلى أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها دولة الإمارات عزّزت مكانتها وجهة مفضلة للمستثمرين، وهو ما أظهره حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال العام 2022 والتي بلغت 23 مليار دولار، نتيجة حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير بيئة أعمال جاذبة ومرنة للاستثمارات في مختلف القطاعات المالية والتكنولوجية والبشرية.

وأكد معاليه، ضرورة تبني السياسات التي تسهم في تحقيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ومواكبة التغيرات في هذا الشأن، مشيراً إلى أن القطاعات غير النفطية أسهمت بما نسبته 70% من مجمل الناتج المحلي في الدولة، كما حققت دولة الإمارات زيادة في السعة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة هي الأعلى من نوعها.

وتحدث معالي وزير الاقتصاد، في الجلسة التي جمعته بمنتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، وجاءت في إطار الزيارات الميدانية التي بدأها المنتسبون من الوزراء ومساعدي الوزراء والمديرين العامين ومساعديهم من 29 دولة، إلى عدد من الجهات الحكومية والمشروعات الحيوية في دولة الإمارات، عن مسيرته في العمل الحكومي وتوليه منصب وزير الاقتصاد.

مبادرات استباقية

ولفت معاليه، إلى أن من المبادرات الاستباقية والطموحة التي أطلقتها دولة الإمارات مبادرة ((موطن لريادة الأعمال))، التي ركزت على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى احتضان الإمارات نحو 20 شركة مليارية بحلول 2030، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعقد اتفاقيات شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

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