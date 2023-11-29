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إعمار تطلق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع «العنوان جزيرة المرجان»

11/29/2023 7:27:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تطلق شركة إعمار العقارية، اليوم، مبيعات المرحلة الأولى من ((العنوان ريزيدينسيز جزيرة المرجان))، ضمن مشروع ((العنوان جزيرة المرجان))، الذي يعتبر أول مشاريع الشركة العقارية في إمارة رأس الخيمة.

وكانت إعمار أعلنت في أبريل من العام 2018 عن المشروع، تحت اسم ((العنوان جزيرة المرجان)) في جزيرة النسيم، ضمن مشروع ((جزيرة المرجان))، أول وجهات الشركة الفندقية في رأس الخيمة. ويتكون المشروع من فندق العنوان، يتوسط ستة أبراج سكنية، تحمل علامة العنوان المرموقة.

وتستعد الشركة، اليوم، لإطلاق المرحلة الأولى من مبيعات المشروع على الخارطة، والتي تشمل أول برج سكني يحمل علامة العنوان الفاخرة، ويتكون البرج من 17 طابقاً، يضم 13 تاون هاوس، و2 شقق بنتهاوس، و146 شقة سكنية، ليصل المجموع الكلي للوحدات إلى 161 وحدة.

ومن المقرر انتهاء عمليات الإنشاء في البرج والتسليم في 2028. وتبلغ مساحة أرض المشروع 77 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة الشاطئية 40 ألف متر مربع، مخصصة للشاطئ الرملي والممشى ومرافق المنتزه، ويتكون المشروع من 6 أبراج، تحمل علامة العنوان، تضم 1100 وحدة سكنية، ويتوسطها الفندق.

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