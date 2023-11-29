«قمة كابا» تناقش صناعة الطيران ومستقبل السفر

اختتمت في أبوظبي، قمة كابا العالمية للطيران وحفل جوائز التميز للعام 2023، إذ ناقشت جلسات القمة على مدار يومين، مستقبل صناعة الطيران والتغييرات المهمة التي شهدها القطاع خلال العام الماضي، والتوقعات المرتقبة ومستقبل السفر الجوي في العام 2024. كما تناولت المناقشات، ملف الاستدامة والتقدم التكنولوجي، واستراتيجيات استعادة السوق بعد جائحة ((كوفيد 19))، وتطورات اتجاهات المستهلك.

وشارك في المناقشات، قادة قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم، وخبراء وأعضاء لجان من القيادات العليا في شركات الطيران والمطارات والهيئات التنظيمية والهيئات السياحية.

160 طائرة

واستعرض أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، في كلمته، خطة الاتحاد للطيران 2030 كاستراتيجية توسع طموحة ومستدامة. وأوضح أن الخطة تهدف إلى زيادة حجم الأسطول في الاتحاد للطيران إلى أكثر من 160 طائرة بحلول العام 2030، كما تركز الخطة على توسيع الشبكة الجوية لتشمل أكثر من 125 وجهة، ما يعزز انتشار الاتحاد للطيران في أسواق جديدة.

وأضاف أن الاتحاد للطيران تستهدف جذب 10 ملايين مسافر بحلول العام 2030، وتقدم الخطة مساهمة اقتصادية ملموسة لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى نجاح الشركة خلال العام الجاري في إضافة 12 وجهة جديدة إلى شبكة الاتحاد للطيران.

وأكد أن خطة الاتحاد للطيران 2030، تعزز الشركة كلاعب رئيسي في الرحلات القصيرة والمتوسطة في الأسواق الإقليمية، كما تجسد ((خطة 2030))، التزام الاتحاد للطيران بتقديم خدمة عملاء استثنائية وتحقيق ربحية مستدامة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، أن افتتاح مبنى ((A)) في مطار أبوظبي يعتبر نقلة نوعية تعزز القدرة الاستيعابية وتحسين تجربة الركاب.

ضيف المطار

بدورها، كشفت منى الغانم، نائب الرئيس التنفيذي لتجربة المتعاملين في مطارات أبوظبي، خلال مشاركتها في إحدى الجلسات، أنه تم تصميم تطبيق ((ضيف مطار أبوظبي))، حيث يمكن لأي مسافر استخدام التطبيق في المطار لتعريفه بوجهته بشكل سهل ومباشر، وهناك الكثير من الخدمات على طول طريقه إلى بوابات الصعود، مشيرة إلى أنه سيتم مستقبلاً تحديث التطبيق وتفاعله مع المسافر وخطوات سفره، وماذا يريد خلال السفر وحالته يوم السفر، وعن طريق الذكاء الصناعي يتفاعل التطبيق مع المسافر ويخطره بكل ما يحتاجه منذ دخوله المطار، وحتى بوابات المغادرة لتسهيل الرحلة على المسافر.

وأشارت إلى أن مبنى المسافرين ((A)) الجديد في مطار أبوظبي الدولي، هو المبنى الوحيد في العالم الذي يستخدم تقنية التعرف على الوجه من خلال 9 نقاط اتصال بيومترية، حيث يستطيع المسافر أن يسجل في النظام لمرة واحدة فقط، ويتم استخدام أحدث تقنيات التعرف على الوجه، حيث يمكن للمسافر أن يضع الحقيبة بنفسه ويقوم بوزن حقيبته وإنهاء الإجراءات ذاتياً، ثم يمكنه المرور عبر قسم الجوازات والصعود إلى الطائرة دون الحاجة إلى تقديم أي أوراق أو وثائق، حيث تعمل هذه التقنية في مراحل مختلفة من الرحلة بما في ذلك منطقة تسليم الحقائب الذاتية والخدمة الذاتية لتسليم الحقائب.

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