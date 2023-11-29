لأول مرة.. روسيا تفقد مقعدها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

فشلت روسيا في إعادة انتخابها لعضوية هيئة صنع القرار في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس، فيما رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ«عزلة» موسكو على الساحة الدولية.

وتنافست أربع دول من أوروبا الشرقية على ثلاثة مقاعد في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي: روسيا وأوكرانيا وبولندا وليتوانيا.

وحصلت روسيا على أقل عدد من الأصوات، ما يعني عدم نيلها مقعداً لأول مرة في تاريخ المنظمة.

وعلَّق زيلينسكي عبر منصة «إكس»، قائلاً إن «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية ذات سمعة طيبة للغاية، ولا مكان للإرهابيين فيها».

واعتبر الرئيس الأوكراني استبعاد روسيا من مجلس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية «نتيجة منطقية لعدوانها على بلاده».

وأضاف متحدثاً عن روسيا: «دورها في الشؤون الدولية لا يزال يتضاءل، وعزلتها مستمرة في التفاقم».

يُذكر أن اتفاقية الأسلحة الكيميائية دخلت حيز التنفيذ عام 1997، وحصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام عام 2013 لجهودها في تخليص العالم من آفة الأسلحة الكيميائية.

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