-->

Thursday, 30 November 2023 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريال مدريد يهزم نابولي 4-2 ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال

11/29/2023 7:27:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هز الشاب نيكو باز وخوسيلو الشباك في الدقائق الأخيرة، ليقودا ريال مدريد للفوز 4-2 على نابولي، ليضمن الفريق الإسباني صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة على خط النهاية أمس.

وحقق ريال، الفائز باللقب 14 مرة، العلامة الكاملة في خمس مباريات، ليتصدر المجموعة بفارق ثماني نقاط أمام الفريق الإيطالي الذي يحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام براجا ثالث الترتيب، ويتذيل أونيون برلين الترتيب بنقطتين بعد تعادله 1-1 مع براجا أمس.

وافتتح جيوفاني سيميوني التسجيل للفريق الضيف من تسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة التاسعة، لكن الرد جاء سريعاً من ريال؛ إذ أدرك رودريجو التعادل بلمسة رائعة بعد دقيقتين، قبل أن يحرز جود بلينجهام الهدف الثاني من ضربة رأس في الدقيقة 22.

وأدرك فرانك أنجويسا التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، لكن تسديدة رائعة من نيكو باز البالغ عمره 19 عاماً من مسافة بعيدة وضعت ريال في المقدمة من جديد، قبل أن يحسم خوسيلو التسجيل من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN29112023000110011019ID1107511801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث