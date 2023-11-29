ريال مدريد يهزم نابولي 4-2 ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال

هز الشاب نيكو باز وخوسيلو الشباك في الدقائق الأخيرة، ليقودا ريال مدريد للفوز 4-2 على نابولي، ليضمن الفريق الإسباني صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة على خط النهاية أمس.

وحقق ريال، الفائز باللقب 14 مرة، العلامة الكاملة في خمس مباريات، ليتصدر المجموعة بفارق ثماني نقاط أمام الفريق الإيطالي الذي يحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام براجا ثالث الترتيب، ويتذيل أونيون برلين الترتيب بنقطتين بعد تعادله 1-1 مع براجا أمس.

وافتتح جيوفاني سيميوني التسجيل للفريق الضيف من تسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة التاسعة، لكن الرد جاء سريعاً من ريال؛ إذ أدرك رودريجو التعادل بلمسة رائعة بعد دقيقتين، قبل أن يحرز جود بلينجهام الهدف الثاني من ضربة رأس في الدقيقة 22.

وأدرك فرانك أنجويسا التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، لكن تسديدة رائعة من نيكو باز البالغ عمره 19 عاماً من مسافة بعيدة وضعت ريال في المقدمة من جديد، قبل أن يحسم خوسيلو التسجيل من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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