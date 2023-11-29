أرسنال يسحق لانس 6-صفر ويشق طريقه لدور الـ16 بدوري الأبطال

شق أرسنال طريقه إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في صدارة مجموعته الثانية، بعدما سحق لانس الفرنسي 6-صفر بأهداف سجلها ستة لاعبين مختلفين.

كان الفريق المضيف، الذي عاد إلى أكبر مسابقة للأندية في كرة القدم الأوروبية للمرة الأولى منذ سبع سنوات، بحاجة إلى نقطة واحدة ليضمن مكانه في مراحل خروج المغلوب من المسابقة. لكن بدلاً من ذلك، سحق لانس ليحصد النقاط الثلاث.

وقال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، للصحفيين: «اليوم كنا نهاجم حقاً، ولعبنا للسيطرة على المباراة، وحققنا ذلك.. اليوم كنا فعَّالين جداً».

ويملك أرسنال 12 نقطة بعد أربعة انتصارات من خمس مباريات، بينما تبددت آمال لانس، صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط، في الوصول إلى دور الستة عشر.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 13 بهدف من كاي هافرتز، الذي سجل هدفهم الرائع قبل النهاية بلحظات أمام برنتفورد يوم السبت الماضي، إذ وصلت الكرة إلى جابريل جيسوس على حافة منطقة الجزاء بعدما فشل لاعبو لانس في إبعادها، ليمررها اللاعب البرازيلي إلى هافرتز الذي وضعها في الشباك من مدى قريب.

وضاعف جيسوس النتيجة بعدها بثماني دقائق، عندما حصل على تمريرة بالقدم اليسرى من بوكايو ساكا من حافة منطقة الجزاء، قبل أن يخادع اثنين من المدافعين ببراعة ثم يسدد كرة في الزاوية.

وسجل ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 23 بعدما لعب كرة تهادت أمامه بجسده عقب تسديدة جابرييل مارتينيلي، الذي سدد الضربة القاضية بعدها بأربع دقائق بتسديدة غيرت مسارها إلى داخل الشباك.

وبدأ بعض مشجعي لانس، الذين صاحبوا الفريق، في إشعال الألعاب النارية استياء، ما أدى إلى إيقاف اللعب لفترة وجيزة.

وأضاف مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، الهدف الخامس في التسديدة الأخيرة في الشوط الأول، بعدما سدد الكرة عقب تلقيه تمريرة طويلة من تاكيهيرو تومياسو من الجهة اليمنى.

وفاجأ لانس، وصيف بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي، أرسنال بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، بفضل تألق المهاجم إيلي واهي الذي سجل هدفا وصنع آخر. لكن اللاعب الفرنسي ظهر بشكل باهت وسط درجة الحرارة المنخفضة في شمال لندن.

وقدم لاعب وسط أرسنال، ديكلان رايس، أداءً دفاعياً جيداً في الشوط الثاني وسط محاولة صاحب الأرض في الحفاظ على تقدمه، إذ حاول إحباط كل محاولات الضيوف للوصول إلى منطقة الجزاء.

وبعد بداية هادئة للشوط الثاني، قام لاعب لانس عبد القادر خوسانوف بمد ذراعه لمنع الكرة داخل منطقة جزاء فريقه في الدقيقة 85، وتم احتساب ركلة جزاء بعد قرار حكم الفيديو المساعد، وسدد البديل جورجينيو الذي نزل قبل النهاية في الشباك من ركلة جزاء ليكمل ليلة بائسة للفريق الزائر.

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