وصول رؤساء ومسؤولين إلى الإمارات للمشاركة في COP28

وصل إلى البلاد، اليوم، عدد من رؤساء الدول والمسؤولين، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

فقد وصل الجنرال عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، إلى البلاد، اليوم، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي، سيف الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.

ووصل أنوار الحق كاكار، رئيس وزراء باكستان المؤقت، إلى البلاد، اليوم، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي، معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.

ووصل الجنرال بريس أوليغي أنغيما، رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون، إلى البلاد، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي، معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

كما وصل الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، إلى البلاد، اليوم، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.