-->

Thursday, 30 November 2023 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وصول رؤساء ومسؤولين إلى الإمارات للمشاركة في COP28

11/29/2023 7:27:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل إلى البلاد، اليوم، عدد من رؤساء الدول والمسؤولين، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

فقد وصل الجنرال عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، إلى البلاد، اليوم، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي، سيف الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.

ووصل أنوار الحق كاكار، رئيس وزراء باكستان المؤقت، إلى البلاد، اليوم، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي، معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.

ووصل الجنرال بريس أوليغي أنغيما، رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون، إلى البلاد، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي، معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

كما وصل الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، إلى البلاد، اليوم، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

MENAFN29112023000110011019ID1107511799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث