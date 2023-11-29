الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 3 فلسطينيين في غزة لانتهاك الهدنة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، عن مقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة، أمس، بعدما «انتهكوا وقف إطلاق النار، وكانوا يشكلون تهديداً لقواتنا».

وقال المتحدث: «قواتنا سوف تواصل التصدي لأي تهديد»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، في موقعها الإلكتروني.

يشار إلى أن جهوداً مصرية وقطرية أفضت إلى اتفاق الهدنة المؤقتة في الحرب بين حماس وإسرائيل التي بدأ سريانها يوم الجمعة الماضي لمدة أربعة أيام، ثم تم تمديدها يومين آخرين.

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