رئيس الدولة والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات أوضاع المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، مع جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تطرق الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في دولة الإمارات، وأهميته في تعزيز العمل الجماعي الدولي، لإيجاد حلول فاعلة لتحدي التغير المناخي تصب في مصلحة جميع دول العالم.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون عوائق، بجانب ضرورة إيجاد أفق للسلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، لكونه هو السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي.

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