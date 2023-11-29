ماذا استفادت حماس وإسرائيل من رهان الهدنة؟

أطلقت حركة حماس في قطاع غزة حتى أمس سراح 60 امرأة وطفلاً كانوا رهائن لديها، بعضهم مزدوجو الجنسية، بموجب اتفاق هدنة مع إسرائيل ينص أيضاً على وقف لإطلاق النار وإطلاق معتقلين من سجون إسرائيلية.

وأفرجت إسرائيل بموجب الاتفاق عن 180 معتقلاً فلسطينياً، مقابل إفراج حماس عن 23 رهينة لديها من خارج إطار الاتفاق، غالبيتهم عمال تايلانديون.

وتمّ الاتفاق على هدنة لأربعة أيام بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، قبل أن يتم تمديدها يومين إضافيين. وتجري مفاوضات لتمديد إضافي.

ويصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، إلى إسرائيل للضغط في اتجاه تمديد الهدنة أيضاً. فماذا حملت هذه الهدنة وما مبررات تمديدها المحتمل بالنسبة إلى الجانبين؟

عدد الرهائن المحتجزين

أكدت السلطات الإسرائيلية أن حماس أخذت 240 رهينة إبان هجومها غير المسبوق في السابع من أكتوبر على إسرائيل، ومن بين هؤلاء لا يزال هناك 130 محتجزين في قطاع غزة، بينهم على الأقل 36 من النساء والأطفال.

وأعلنت حركة حماس، قبل أسابيع، أن 60 رهينة قُتلوا من جراء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي أودى بحياة قرابة 15 ألف شخص.

ويمكن أن تكون جثامين قتلى يحتفظ بها الجانبان جزءاً من المفاوضات في مرحلة معينة.

وقُتل في إسرائيل في هجوم حماس 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية.

فائدة الهدنة بالنسبة إلى حماس

كلما طال أمد وقف إطلاق النار، كلما أتيحت الفرصة لحماس لإعادة ترتيب وضعها بعد القصف المدمر على القطاع والهجوم البري الإسرائيلي الذي بدأ في 27 أكتوبر، ولإعادة تجهيز مقاتليها.

وقال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، أمس: «هذه الهدنة تلبي الاحتياجات الإنسانية، وأيضاً احتياجات تكتيكية وميدانية».

وأضاف: «الهدف الأساسي إعطاء شعبنا فرصة لالتقاط الأنفاس وتطبيب الجراح والعودة إلى مساكنهم لتفقدها وإمكانية البحث عن الشهداء وانتشالهم من تحت الأنقاض ودفنهم»، وكذلك «الضغط من أجل أكبر كمّ من المساعدات الى قطاع غزة، لا سيما الجزء الشمال منه، وإن كان هذا لم يتحقّق بالشكل المطلوب».

وبموجب الهدنة، دخلت كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة الذي فرضت عليه إسرائيل حصاراً مطبقاً منذ التاسع من أكتوبر، ومنعت عنه الماء والكهرباء والوقود. وتسمح هذه المساعدات لسكان غزة، البالغ عددهم 2,4 مليون، الذين نزح منهم 1,7 مليون، بالتقاط أنفاسهم.

ويرى محللون أن الهدنة بمثابة «هدية» لحماس التي سبق أن وصفت قبول إسرائيل بالتفاوض معها حول الرهائن والأسرى بأنه «انتصار». وبعد أن أعلنت إسرائيل تصميمها على القضاء على حماس، كل زمن تنجح فيه الحركة الفلسطينية بالبقاء والاستمرار في حكم غزة هو بالنسبة إليها «انتصار».

وكان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الرهائن سبباً في ازدياد شعبية حماس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، والتي تشكل معقل حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطينية محمود عباس. ويتحدّر معظم المعتقلين الخارجين من سجون إسرائيل من الضفة الغربية.

فائدة الهدنة بالنسبة إلى حكومة إسرائيل

تتعرض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لضغوط داخلية لضمان عودة جميع الرهائن، وكلما طال أمد الهدنة، زاد عدد الرهائن المفرج عنهم.

في الوقت ذاته، يؤدي تمديد الهدنة إلى تبدّد الزخم العسكري ضد حركة حماس التي تريد إسرائيل «سحقها»، في حين تتصاعد الضغوط الدبلوماسية ضد استئناف العمليات العسكرية وما يرتبط بها من عواقب إنسانية مدمرة.

إلى متى يمكن أن يستمر تمديد التهدئة؟

يشمل اتفاق التهدئة الحالي النساء والأطفال الرهائن فقط مقابل سجينات فلسطينيات وأطفال تقل أعمارهم عن 19 عاماً.

ومع تناقص أعداد الرهائن من النساء والأطفال، يسلّط الضوء الآن نحو الرجال الأكبر سناً، وربما الجثامين.

ولعل أكثر ما سيكون صعباً في مسألة الرهائن يتمثل في مبادلة جنود الجيش الإسرائيلي والرجال ممن هم في عمر القتال في إسرائيل (يعدون في الاحتياط حتى سن الأربعين).

وبحسب تقديرات، هناك 11 جندياً وجندية (7 جنود و4 جنديات) على الأقل محتجزون لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إضافة إلى 40 عنصر احتياط.

ماذا حدث في عمليات تبادل الجنود السابقة؟

يعتبر الجنود الإسرائيليون العنصر الأكثر قيمة بالنسبة إلى الفلسطينيين في مفاوضاتهم مع إسرائيل.

وعندما أُطلق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011 بعد احتجازه خمس سنوات لدى حماس، أُطلق في المقابل سراح 1027 معتقلاً فلسطينياً.

وأدى الجدل الناتج عن تلك الصفقة إلى إنشاء لجنة إسرائيلية مسؤولة عن وضع الخطوط الحمراء لهذا النوع من المفاوضات.

وسبق ذلك أن أطلق سراح 20 معتقلاً فلسطينياً مقابل شريط فيديو لحماس تثبت من خلاله أن شاليط على قيد الحياة.

وإلى جانب رهائن السابع من أكتوبر، تحتجز حماس منذ تسع سنوات جثامين الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدن اللذين قُتلا في حرب بين الجانبين عام 2014. ولم تؤكد حماس مقتلهما على الإطلاق.

ماذا بعد الهدنة؟

تؤكد إسرائيل باستمرار أن الحرب «لم تنته»، وأنها ستستأنف فور انتهاء الهدنة.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجدداً، أول من أمس، بـ«تحرير كل الرهائن»، فيما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن «الجيش الإسرائيلي مستعدّ لاستئناف القتال»، مؤكداً الاستفادة من الهدنة الموقتة «لتعزيز استعداداتنا».

في المقابل، يرى الجانب الفلسطيني أن ثمة هدفين أساسيين من الهدنة: إنهاء الحرب، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وخصوصاً أصحاب الأحكام العالية والأسرى القدامى والأسرى المرضى.

وتحقيق ذلك سيدفع إلى القبول باتفاق شامل على قاعدة الكل بالكل، أي كل ما لدى حماس من رهائن مقابل ما لدى إسرائيل من أسرى، ومن ثم إنهاء الحرب.

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