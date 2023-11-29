إسرائيل تتسلَّم الدفعة السادسة من المحتجزين لدى حماس في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن حركة حماس سلَّمت عشرة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، إضافة إلى أربعة مواطنين من تايلاند، للصليب الأحمر الدولي.
وجاء الإعلان عن ذلك في منشور على منصة «إكس»، والمجموعة التي سُلمت إلى الصليب الأحمر هي سادس مجموعة من الرهائن يتم إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بين حماس وإسرائيل الأسبوع الماضي.
ولم يتضح في البداية ما إذا كان وقف إطلاق النار، الذي قد ينتهي اليوم وفقاً لاتفاقات سابقة، سيتم تمديده مرة ثانية، وبالتالي السماح بمزيد من التبادلات.
وخلال هجمات 7 أكتوبر غير المسبوقة، قتل مقاتلو حماس نحو 1200 شخص في المجتمعات الحدودية الإسرائيلية القريبة من غزة، واختُطف نحو 240 شخصاً، واحتُجزوا في القطاع الساحلي.
وردَّت إسرائيل بشنّ أعنف قصف على قطاع غزة المكتظ بالسكان حتى الآن، وبدأت أيضاً هجوماً برياً على المنطقة الساحلية.
ومنذ بداية الحرب، قُتل نحو 15 ألف شخص في غزة، وأصيب أكثر من 36 ألفاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
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