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إسرائيل تتسلَّم الدفعة السادسة من المحتجزين لدى حماس في غزة

11/29/2023 7:27:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن حركة حماس سلَّمت عشرة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، إضافة إلى أربعة مواطنين من تايلاند، للصليب الأحمر الدولي.

وجاء الإعلان عن ذلك في منشور على منصة «إكس»، والمجموعة التي سُلمت إلى الصليب الأحمر هي سادس مجموعة من الرهائن يتم إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بين حماس وإسرائيل الأسبوع الماضي.

ولم يتضح في البداية ما إذا كان وقف إطلاق النار، الذي قد ينتهي اليوم وفقاً لاتفاقات سابقة، سيتم تمديده مرة ثانية، وبالتالي السماح بمزيد من التبادلات.

وخلال هجمات 7 أكتوبر غير المسبوقة، قتل مقاتلو حماس نحو 1200 شخص في المجتمعات الحدودية الإسرائيلية القريبة من غزة، واختُطف نحو 240 شخصاً، واحتُجزوا في القطاع الساحلي.

وردَّت إسرائيل بشنّ أعنف قصف على قطاع غزة المكتظ بالسكان حتى الآن، وبدأت أيضاً هجوماً برياً على المنطقة الساحلية.

ومنذ بداية الحرب، قُتل نحو 15 ألف شخص في غزة، وأصيب أكثر من 36 ألفاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

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