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وزير خارجية الصين لمجلس الأمن: حقوق شعب فلسطين أُهملت فترة طويلة

11/29/2023 7:27:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدمت الصين لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، خطة من أربع نقاط للسلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، للمجلس، إن الحرب تُظهر الحاجة إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وتابع: «ينبغي أن ننشط الآفاق السياسية لحل الدولتين بعزم أقوى».

وأضاف أن عدم وجود دولة فلسطينية هو «جوهر الاضطرابات المتكررة في الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «إسرائيل أنشأت دولة مستقلة منذ فترة طويلة، ولم يعد اليهود دون وطن، لكن حق الشعب الفلسطيني في دولة، وحقهم في وجودهم، وحقهم في عودتهم، قد تم تجاهله لفترة طويلة».

وأوضح أن «الإنصاف والعدالة حول المسألة الفلسطينية يكمن في حل الدولتين، هذا لا يمكن الاستغناء عنه».

وفي اثنتين من النقاط الثلاث الأخرى، أخبر وانغ المجلس بأنه ينبغي على العالم «العمل من أجل وقف إطلاق نار شامل ودائم بأقصى درجات الاستعجال»، وحماية المدنيين بشكل أفضل.

كانت نقطته الرابعة أن مجلس الأمن ينبغي أن «يتحمل مسؤوليته في القضايا الرئيسة للحرب والسلام والحياة والموت، في ضوء التطورات على الأرض، واتخاذ مزيد من الإجراءات على الفور». ولم يحدد وانغ الإجراء الذي ينبغي على المجلس أن يتخذه.

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