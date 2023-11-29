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هيئة علوم الفضاء تستضيف عالم الفضاء الهندي أباثوكاثا سيفاثانو بيلاي

11/29/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬عالم‭ ‬الفضاء‭ ‬الهندي‭ ‬البروفيسور‭ ‬أباثوكاثا‭ ‬سيفاثانو‭ ‬بيلاي،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لوحدة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬الدفاعية‭ ‬الهندية‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المؤسس‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬بهاراموس‭ ‬الفضائية،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬معيته‭ ‬وفد‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعضو‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الهندية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭.‬

خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭ ‬بالوفد‭ ‬الزائر‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلعات‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الهندي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬علوم‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الفضاء،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالتعاون‭ ‬القائم‭ ‬فعليا‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬أبحاث‭ ‬الفضاء‭ ‬الهندية‭ (‬ ISRO ‭)
‬عبر‭ ‬مذكرتي‭ ‬التفاهم‭ ‬المبرمتين‭ ‬سابقا‭ ‬واللتين‭ ‬أثمرتا‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬متقدمة‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬للفضاء‭.‬

تضمن‭ ‬اللقاء‭ ‬تقديم‭ ‬الهيئة‭ ‬عرضاً‭ ‬تعريفيا‭ ‬تضمن‭ ‬أهم‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬حاليا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المقترحة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المقبلة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬عالم‭ ‬الفضاء‭ ‬الهندي‭ ‬أباثوكاثا‭ ‬سيفاثانو‭ ‬بيلاي‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الهيئة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬إنشائها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الجانب‭ ‬العملي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬لما‭ ‬يشكله‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬التقدم‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬بما‭ ‬شاهدوه‭ ‬مبينين‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬توفره‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬تحليلية‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬والصور‭ ‬الفضائية،‭ ‬مثنيين‭ ‬على‭ ‬نشاطها‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الفضاء‭ ‬وعلومه‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الميادين‭. ‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬عالم‭ ‬الفضاء‭ ‬الهندي‭ ‬أباثوكاثا‭ ‬سيفاثانو‭ ‬بيلاي‭ ‬استعداد‭ ‬الجانب‭ ‬الهندي‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬داعيا‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬وفد‭ ‬تقني‭ ‬لزيارة‭ ‬مرافق‭ ‬مؤسسة‭ ‬أبحاث‭ ‬الفضاء‭ ‬الهندية‭ ‬وأبرز‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬لغرض‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المتاحة‭ ‬وإيجاد‭ ‬تفاهم‭ ‬يدعم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭.‬

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