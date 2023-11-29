هيئة علوم الفضاء تستضيف عالم الفضاء الهندي أباثوكاثا سيفاثانو بيلاي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عالم الفضاء الهندي البروفيسور أباثوكاثا سيفاثانو بيلاي، الرئيس السابق لوحدة التحكم في منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية والرئيس التنفيذي المؤسس والعضو المنتدب لشركة بهاراموس الفضائية، وقد كان في معيته وفد رفيع المستوى من سفارة جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين وعضو من جمعية الصداقة البحرينية الهندية وعدد من الخبراء في مجال الفضاء.
خلال اللقاء رحب الدكتور محمد العسيري بالوفد الزائر معرباً عن تطلعات الهيئة إلى تعزيز التعاون مع الجانب الهندي في مجالات علوم وتطبيقات الفضاء، مشيدا بالتعاون القائم فعليا مع مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية ( ISRO )
عبر مذكرتي التفاهم المبرمتين سابقا واللتين أثمرتا عن توفير فرص تدريبية متقدمة استفاد منها أعضاء فريق البحرين للفضاء.
تضمن اللقاء تقديم الهيئة عرضاً تعريفيا تضمن أهم الإنجازات والمشاريع التي تم تنفيذها وتلك التي قيد التنفيذ حاليا، بالإضافة إلى أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في المراحل المقبلة، حيث أشاد عالم الفضاء الهندي أباثوكاثا سيفاثانو بيلاي بالإنجازات التي حققتها الهيئة خلال فترة وجيزة من إنشائها، مؤكدا ضرورة الاستمرار في ذات النهج الذي يربط بين الجانب العملي والبحث العلمي لما يشكله ذلك من ضمان التقدم على أسس متينة. كما أشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه مبينين إعجابهم بالمستوى المتقدم الذي توفره الهيئة من دراسات تحليلية اعتمادا على البيانات والصور الفضائية، مثنيين على نشاطها المتميز في تنفيذ الكثير من المشاريع والمبادرات التي تدعم زيادة الوعي بأهمية الفضاء وعلومه لتحقيق التقدم في شتى الميادين.
وقد أكد عالم الفضاء الهندي أباثوكاثا سيفاثانو بيلاي استعداد الجانب الهندي تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة، داعيا الهيئة إلى تشكيل وفد تقني لزيارة مرافق مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية وأبرز الشركات المتخصصة في قطاع الفضاء خلال النصف الأول من العام المقبل لغرض الوقوف على الإمكانيات المتاحة وإيجاد تفاهم يدعم التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الفضاء والذي يعد من أهم علوم المستقبل.
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