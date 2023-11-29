الجامعة الأهلية تحتفل بتخريج الفوج 18 من طلبتها مساء الأحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الأهلية عن استكمال الجامعة استعداداتها للاحتفاء بالفوج الثامن عشر من الخريجين مساء يوم الأحد المقبل الموافق 3 ديسمبر 2023، بحضور الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي في مركز المؤتمرات بفندق الخليج.
وبهذه المناسبة أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج بأن حفل التخريج وكما هو معتاد سوف يجسد روح الانتماء للوطن والوفاء لقيادته الحكيمة ويتضمن كل معاني المحبة والتآخي التي تتمتع بها أجواء الجامعة الأهلية، مشددا على عناية إدارة الجامعة بجعل حفل التخرج مميزا وبحلة جديدة لرسم البسمة والفرحة على وجوه الخريجين وعائلاتهم. وبدوره أكد رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي على تحقيق الجامعة إنجازات متعددة في العام الدراسي الأخير من جهة الجودة التامة في جميع البرامج التي تمت مراجعتها أو من جهة ترتيب الجامعة في قوائم التصنيف العالمية للجامعات، مؤكدا أن استحداث الجامعة لعدد من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه هذا العام توجه هذه الانجازات وعزز من مكانة الجامعة والثقة التي تحظى بها في سوق العمل محليا وإقليميا.
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