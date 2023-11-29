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الجامعة الأهلية تحتفل بتخريج الفوج 18 من طلبتها مساء الأحد

11/29/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أعلنت‭ ‬عمادة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬عن‭ ‬استكمال‭ ‬الجامعة‭ ‬استعداداتها‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالفوج‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬بأن‭ ‬حفل‭ ‬التخريج‭ ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬معتاد‭ ‬سوف‭ ‬يجسد‭ ‬روح‭ ‬الانتماء‭ ‬للوطن‭ ‬والوفاء‭ ‬لقيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬ويتضمن‭ ‬كل‭ ‬معاني‭ ‬المحبة‭ ‬والتآخي‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬أجواء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬عناية‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬بجعل‭ ‬حفل‭ ‬التخرج‭ ‬مميزا‭ ‬وبحلة‭ ‬جديدة‭ ‬لرسم‭ ‬البسمة‭ ‬والفرحة‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬الخريجين‭ ‬وعائلاتهم‭. ‬وبدوره‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الجامعة‭ ‬إنجازات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الجودة‭ ‬التامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مراجعتها‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ترتيب‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية‭ ‬للجامعات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬استحداث‭ ‬الجامعة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬توجه‭ ‬هذه‭ ‬الانجازات‭ ‬وعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الجامعة‭ ‬والثقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬محليا‭ ‬وإقليميا‭.‬

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