خالد بن عبدالله: البحرين تدعم الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير الحماية لهم في بؤر النزاع المسلح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم الجهود الإغاثية الرامية إلى التخفيف من معاناة المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتجنيبهم ويلات الحروب في بؤر الصراع والنزاع المسلح.
ولفت إلى أن المملكة من منطلق نهجها الحكيم فإنها تدعو دائما إلى تكريس الحوار كأداة حتمية لإنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، وذلك لإيمانها التام بالسلام والأمن والاستقرار بوصفها ركائز فاعلة لتحقيق تقدم وازدهار المنطقة والعالم.
جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بقصر القضيبية ممادو صو رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيم في الكويت.
وخلال اللقاء أشاد بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع شركائها في الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع أنحاء العالم، في تلبية النداءات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، ودورها كوسيط محايد في الإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان نقلهم، وتقديم الإمدادات الطبية، علاوة على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع وإيصال المساعدات اللازمة إليهم من قبل طواقهما وفرقها التطوعية الإغاثية.
وجدد في هذا الصدد ترحيب مملكة البحرين بتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ودعوتها إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف دائم وكامل لإطلاق النار، والدفع بجهود إحلال السلام الدائم والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
من جانبه، أعرب ممادو صو رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيم في الكويت عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مثمناً دعم مملكة البحرين للأعمال الإغاثية والإنسانية، ودعوتها الدائمة إلى إحلال السلام، منوهاً في هذا الصدد بجهود جمعية الهلال الأحمر البحريني في تعاونها الوثيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمساندة لمهام وأنشطة اللجنة، والمتمثلة في حماية حياة وكرامة ضحايا النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى وتقديم المساعدة لهم.
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