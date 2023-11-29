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خالد بن عبدالله: البحرين تدعم الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير الحماية لهم في بؤر النزاع المسلح

11/29/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الإغاثية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم،‭ ‬وتجنيبهم‭ ‬ويلات‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬بؤر‭ ‬الصراع‭ ‬والنزاع‭ ‬المسلح‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬نهجها‭ ‬الحكيم‭ ‬فإنها‭ ‬تدعو‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬تكريس‭ ‬الحوار‭ ‬كأداة‭ ‬حتمية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬لإيمانها‭ ‬التام‭ ‬بالسلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬بوصفها‭ ‬ركائز‭ ‬فاعلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬ممادو‭ ‬صو‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬النداءات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ودورها‭ ‬كوسيط‭ ‬محايد‭ ‬في‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين‭ ‬وضمان‭ ‬نقلهم،‭ ‬وتقديم‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طواقهما‭ ‬وفرقها‭ ‬التطوعية‭ ‬الإغاثية‭.‬

وجدد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬ترحيب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ودعوتها‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬وكامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬والشامل‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬ممادو‭ ‬صو‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬اللقاء،‭ ‬مثمناً‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للأعمال‭ ‬الإغاثية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬ودعوتها‭ ‬الدائمة‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬السلام،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بجهود‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تعاونها‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬والمساندة‭ ‬لمهام‭ ‬وأنشطة‭ ‬اللجنة،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حياة‭ ‬وكرامة‭ ‬ضحايا‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬وحالات‭ ‬العنف‭ ‬الأخرى‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لهم‭.‬

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