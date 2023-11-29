إيران تتغيب عن اجتماع للأمم المتحدة حول غزة بسبب تأخر تأشيرات الدخول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طهران‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬عن‭ ‬اسفه‭ ‬لعدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬الى‭ ‬نيويورك‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬منحه‭ ‬تأشيرة‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬يغادر‭ ‬الوزير‭ ‬الايراني‭ ‬طهران‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬يبحث‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الأربعاء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

وقال‭ ‬عبداللهيان‭ ‬امام‭ ‬الصحافيين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الامريكيين‭ ‬منحوني‭ ‬ولوفدي‭ ‬تأشيرات‭ ‬الدخول‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬فجرا‭ (‬21 ‭,‬ 30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭ ‬الثلاثاء‭) ‬بتوقيت‭ ‬ايران‮»‬‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتعذر‭ ‬حضور‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬المرتقب‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9 ‭,‬ 30‭ (‬14 ‭,‬ 30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬حتى‭ ‬12 ‭,‬ 00‭ ‬في‭ ‬نيويورك‮»‬‭. ‬رغم‭ ‬تغيبه‭ ‬عن‭ ‬نيويورك،‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬ايران،‭ ‬الداعمة‭ ‬لحماس،‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬لكي‭ ‬تستمر‭ ‬الهدنة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬