إيران تتغيب عن اجتماع للأمم المتحدة حول غزة بسبب تأخر تأشيرات الدخول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طهران-(أ ف ب): عبر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان عن اسفه لعدم تمكنه من الحضور الى نيويورك أمس الاربعاء للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة حول الوضع في غزة بسبب التأخر في منحه تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة. كان من المفترض ان يغادر الوزير الايراني طهران متوجها الى مقر الامم المتحدة حيث يبحث مجلس الأمن الدولي الأربعاء الحرب بين اسرائيل وحماس.
وقال عبداللهيان امام الصحافيين إن «الامريكيين منحوني ولوفدي تأشيرات الدخول حوالي الساعة الواحدة فجرا (21 , 30 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) بتوقيت ايران» ما جعل «من المتعذر حضور هذا الاجتماع المرتقب من الساعة 9 , 30 (14 , 30 بتوقيت جرينتش) حتى 12 , 00 في نيويورك». رغم تغيبه عن نيويورك، شدد على تصميم ايران، الداعمة لحماس، على مواصلة «كل الجهود لكي تستمر الهدنة» بين اسرائيل وحماس.
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