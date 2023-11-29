بلينكن يقول إنه سيركز خلال زيارته إسرائيل على تمديد الهدنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بروكسل – الوكالات: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس إنه سيسعى إلى تمديد الهدنة في غزة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.
وأوضح بلينكن بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل: «سنركز خلال اليومين المقبلين على بذل كل ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية».
وأضاف: «نود أن نرى تمديد الهدنة بسبب ما حققت، أولا وقبل كل شيء الافراج عن الرهائن وعودتهم إلى ديارهم وكنف عائلاتهم».
وقال بلينكن إنه يعتقد إن التمديد يصب أيضا في مصلحة إسرائيل.
وأضاف: «إنهم يركزون أيضا بشكل كبير على إعادة مواطنيهم إلى إسرائيل؛ لذا نكثف جهودنا لتحقيق ذلك».
ومن المقرر أن يقوم بلينكن بزيارته الثالثة للشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
ومن المقرر أن تنتهي الهدنة الحالية في غزة صباح اليوم والتي بدأت قبل ستة أيام بعد الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق في إسرائيل ردا على الانتهاكات ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.
وفي 7 اكتوبر تسلل مقاتلو حماس عبر الحدود إلى إسرائيل وقتلوا 1200 شخص معظمهم من المدنيين وخطفوا 240 آخرين.
وأبدت حماس استعدادها لتمديد الهدنة مدة أربعة أيام والإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الحركة أمس في الوقت الذي يسعى فيه وسطاء إلى وقف دائم للحرب.
وسمح اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بوساطة قطرية وبدعم من مصر والولايات المتّحدة بالإفراج حتى الآن عن 60 رهينة محتجزين في قطاع غزة و180 اسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 21 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.
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