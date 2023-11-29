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بلينكن يقول إنه سيركز خلال زيارته إسرائيل على تمديد الهدنة

11/29/2023 7:21:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بروكسل‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬سيسعى‭ ‬إلى‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬المرتقبة‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

وأوضح‭ ‬بلينكن‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬في‭ ‬بروكسل‭: ‬‮«‬سنركز‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لتمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬إخراج‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬وتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬حققت،‭ ‬أولا‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬وعودتهم‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬وكنف‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬إنه‭ ‬يعتقد‭ ‬إن‭ ‬التمديد‭ ‬يصب‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬يركزون‭ ‬أيضا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬مواطنيهم‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل؛‭ ‬لذا‭ ‬نكثف‭ ‬جهودنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بلينكن‭ ‬بزيارته‭ ‬الثالثة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬للقاء‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬والرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬الهدنة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الانتهاكات‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومقدساتهم‭. ‬

وفي‭ ‬7‭ ‬اكتوبر‭ ‬تسلل‭ ‬مقاتلو‭ ‬حماس‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقتلوا‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬وخطفوا‭ ‬240‭ ‬آخرين‭. ‬

وأبدت‭ ‬حماس‭ ‬استعدادها‭ ‬لتمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬فيه‭ ‬وسطاء‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬للحرب‭. ‬

وسمح‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التفاوض‭ ‬عليه‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬بالإفراج‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬60‭ ‬رهينة‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬و180‭ ‬اسيرا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وأفرج‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬21‭ ‬رهينة‭ ‬آخرين‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬لكن‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاق‭.‬

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