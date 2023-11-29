سكان جنوب لبنان يهرعون إلى بيوتهم في الهدنة ويأملون انتهاء القتال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميس‭ ‬الجبل‭ ‬ – ‭ (‬رويترز‭): ‬سارع‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬مناطقهم‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬لتفقد‭ ‬الأضرار‭ ‬مستغلين‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬هدنة‭ ‬يأملون‭ ‬أنها‭ ‬ستنهي‭ ‬معها‭ ‬أسوأ‭ ‬اشتباكات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬فيما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما‭. ‬

ويحث‭ ‬مفاوضون‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬موجات‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬وانتشر‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بتبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬وفي‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬مئتي‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬شعر‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬تظهر‭ ‬عليها‭ ‬آثار‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالارتياح‭ ‬لتمكنهم‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬لمنازلهم‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬سريان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

وقال‭ ‬مبدّا‭ ‬سلوم‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬بلدة‭ ‬يارون‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬فر‭ ‬شمالا‭ ‬مع‭ ‬أسرته‭ ‬للعاصمة‭ ‬بيروت‭ ‬‮«‬كتير‭ ‬مبسوطين‭ ‬إنه‭ ‬رجعنا‭ ‬على‭ ‬الضيعة‭... ‬نأمل‭ ‬إنه‭ ‬تصبح‭ ‬هذه‭ ‬الهدنة‭ ‬هدنة‭ ‬دائمة‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭. ‬والاشتباكات‭ ‬التي‭ ‬شنت‭ ‬خلالها‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬وقصفا‭ ‬مدفعيا‭ ‬وأطلق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬صواريخ‭ ‬وقذائف‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬شكلت‭ ‬أسوأ‭ ‬موجة‭ ‬عنف‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬الحزب‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬2006‭. ‬

واستغلت‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬التوقف‭ ‬المؤقت‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬للعودة‭ ‬لجمع‭ ‬متعلقاتهم‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬وتفقد‭ ‬الخسائر‭. ‬والمدارس‭ ‬وأغلب‭ ‬المتاجر‭ ‬مغلقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬واضطر‭ ‬نحو‭ ‬55‭ ‬ألفا‭ ‬للفرار‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬الجنوب‭ ‬اللبناني‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬وفقا‭ ‬لأرقام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬فر‭ ‬الكثيرون‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتهدمت‭ ‬أجزاء‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬الجدران‭ ‬وتهشمت‭ ‬النوافذ‭ ‬وتناثرت‭ ‬الأطباق‭ ‬المكسورة‭ ‬والأثاث‭ ‬المحطم‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬المعيشة‭ ‬بمنزل‭ ‬أمل‭ ‬جابر‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬إحدى‭ ‬القرى‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬الله‭ ‬يحمي‭ ‬هالشباب‭ ‬ويوفقهم‭ ‬ويرد‭ ‬عنهم‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله،‭ ‬مش‭ ‬مهم‭ ‬الحجر‭ ‬المهم‭ ‬البشر‮»‬‭. ‬وقتلت‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬80‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

قال‭ ‬قاسم‭ ‬جابر‭ ‬مختار‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬محيبيب‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬مقتل‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فإن‭ ‬المنازل‭ ‬أصابها‭ ‬الضرر‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬المزارعون‭ ‬من‭ ‬قطاف‭ ‬الزيتون‭ ‬وفاتهم‭ ‬أيضا‭ ‬زراعة‭ ‬محاصيل‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬نتيجة‭ ‬للقصف‭ ‬ونزوح‭ ‬السكان‭ ‬‮«‬من‭ ‬الطبيعي‭ (‬الناس‭) ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬النزول‭ ‬إلى‭ ‬أرضها،‭ ‬هناك‭ ‬موسم‭ ‬الزيتون،‭ ‬راح‭ (‬فاتهم‭) ‬موسم‭ ‬الزيتون‭... ‬كان‭ ‬الفلاح‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يزرع‭ ‬مؤنته‭ (‬ما‭ ‬يكفيه‭) ‬من‭ ‬قمح‭ (‬و‭) ‬من‭ ‬علف‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬قادر‭ ‬ينزل‭ ‬الفلاح‭ (‬لزراعة‭ ‬أرضه‭). ‬طبعا‭ ‬فيه‭ ‬خسارة‭ ‬بهذا‭ ‬الموضوع‮»‬‭. ‬

وعلق‭ ‬على‭ ‬لهفة‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬بمجرد‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬مشتاقة‭ ‬لبيوتها‭.. ‬لأرضها‮»‬‭. ‬وحفت‭ ‬لافتات‭ ‬صفراء‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬محيبيب‭ ‬وقرى‭ ‬أخرى‭ ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذين‭ ‬لاقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬القتال‭. ‬وقال‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬شقير،‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬بلدة‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬ميلا‭ ‬عن‭ ‬الحدود،‭ ‬إن‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬عادوا‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يومه‭ ‬الخامس‭. ‬

وعلى‭ ‬بعد‭ ‬عشرين‭ ‬كيلومترا‭ ‬إلى‭ ‬الغرب،‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬ياطر،‭ ‬قالت‭ ‬مزارعة‭ ‬في‭ ‬الخمسينيات‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬تدعى‭ ‬فاطمة‭ ‬كريم‭ ‬إنها‭ ‬تحمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭. ‬وأوضحت‭ ‬فاطمة‭ ‬‮«‬بدنا‭ (‬نريد‭) ‬نفلح‭ ‬الأرض‭ ‬ونزرع‭ ‬قبل‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء،‭ ‬ورح‭ ‬نضل‭ (‬سنظل‭ ‬مقيمين‭ ‬هنا‭) ‬لنسمع‭ (‬حتى‭ ‬نسمع‭) ‬أول‭ ‬قذيفة،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬سقطت‭ ‬علينا‭ ‬رح‭ ‬نرجع‭ ‬نهرب،‭ ‬نحن‭ ‬هون‭ ‬حياتنا‭ ‬وعيشتنا‭ ‬وزراعتنا‭ ‬وحقولنا،‭ ‬نحن‭ ‬بس‭ ‬نطلع‭ (‬ننظر‭) ‬من‭ ‬بيتنا‭ ‬كأن‭ ‬روحنا‭ ‬بتطلع،‭ ‬رح‭ ‬نستفيد‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭ ‬لآخر‭ ‬لحظة،‭ ‬وياريت‭ ‬بيصير‭ ‬فيه‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬دائم‮»‬‭.‬