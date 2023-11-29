سلتيكس وباكس وكينغز إلى ربع نهائي الكأس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬وميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬وساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬ونيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬وفينيكس‭ ‬صنز‭ ‬ونيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬مع‭ ‬اختتام‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وكان‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬وإنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬حجزا‭ ‬مقعديهما‭ ‬لربع‭ ‬النهائي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وفاز‭ ‬سلتيكس‭ ‬على‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬124-97،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وجايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬مع‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬وساهم‭ ‬آل‭ ‬هورفورد‭ ‬بـ16‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬متابعات‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

واحتل‭ ‬سلتيكس‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬أمام‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬وبروكلين‭ ‬نتس‭ ‬وشيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬وتورونتو‭ ‬رابتورز‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة،‭ ‬قُسّمت‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثون‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬خمسة،‭ ‬ويلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مجموع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ (‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭) ‬لتحديد‭ ‬المتصدرين‭ ‬الست‭ ‬الذين‭ ‬سينضم‭ ‬إليهم‭ ‬أفضل‭ ‬وصيف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭. ‬وتُحتسب‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬وترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭.‬

أنجزنا‭ ‬المهمة

وقاد‭ ‬‮«‬العملاق‮»‬‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬وداميان‭ ‬ليلارد‭ ‬فريقهما‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ (‬131-124‭) ‬الذي‭ ‬افتقد‭ ‬جهود‭ ‬نجميه‭ ‬جيمي‭ ‬باتلر‭ ‬وتايلر‭ ‬هيرو‭ ‬جراء‭ ‬تعرضهما‭ ‬لاصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭. ‬وسجل‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬والتقط‭ ‬10‭ ‬متابعات،‭ ‬وأضاف‭ ‬ليلارد‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬ساهم‭ ‬كريس‭ ‬ميدلتون‭ ‬بـ17‭ ‬نقطة‭ ‬و8‭ ‬متابعات‭. ‬وقال‭ ‬ميدلتون‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أنجزنا‭ ‬المهمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬فيغاس‭ ‬الآن،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬المزيد‭ ‬قليلاً‭. ‬نريد‭ ‬ذلك‭. ‬نحن‭ ‬متعطشون‭ ‬لذلك‭. ‬إنها‭ ‬أوقات‭ ‬مثيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭. ‬نريد‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬فيغاس‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬سعداء‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬تأهل‭ ‬أيضا‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬الثاني‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬115‭-‬91،‭ ‬حيث‭ ‬صب‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬لصالحه‭ (‬42-29‭) ‬أمام‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬128-105‭ ‬بفضل‭ ‬نجمه‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬والتقط‭ ‬11‭ ‬متابعة‭.‬

وتألق‭ ‬يوليوس‭ ‬راندل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬نيكس‭ ‬بتسجيله‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬20‭ ‬متابعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ساهم‭ ‬الاحتياطي‭ ‬إيمانويل‭ ‬كويكلي‭ ‬بـ23‭ ‬نقطة‭.‬

سلة‭ ‬حاسمة‭ ‬لمونك‭ ‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬حبست‭ ‬انفاس‭ ‬الجماهير‭ ‬وبفضل‭ ‬رمية‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬ماليك‭ ‬مونك‭ ‬صاحب‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬تغلب‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬124‭-‬123‭. ‬واعتقد‭ ‬ووريرز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬لخطف‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬مبتغاه‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬موسعا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬زملاء‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬صاحب‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬خسروا‭ ‬الرهان،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬كريس‭ ‬بول‭ ‬وغاري‭ ‬بايتون‭ ‬للاصابة‭.‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬أرون‭ ‬فوكس‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نرغب‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة،‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬للموسم‭ ‬العادي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تأهل‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬كأفضل‭ ‬وصيف‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬على‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬106‭-‬103،‭ ‬وحذا‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬حذوه‭ ‬بتصدره‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الغربية‭ ‬مستفيدا‭ ‬بدوره‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬121‭-‬115‭. ‬وسجل‭ ‬النجم‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬متابعات‭ ‬ومثلها‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬لمافريكس‭ ‬الذي‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬روكتس‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وحسم‭ ‬تمبروولفز‭ ‬قمة‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬بفضل‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬16‭ ‬متابعة،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الفريقين‭ ‬فشلا‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭.‬

وعزز‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الذي‭ ‬غادره‭ ‬نجمه‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬للاصابة‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬صدارته‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬فوزاً‭ ‬مقابل‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭.‬

وفي‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬يلعب‭ ‬سلتيكس‭ ‬مع‭ ‬بايسرز،‭ ‬وبيليكانز‭ ‬مع‭ ‬كينغز‭ ‬الإثنين،‭ ‬وباكس‭ ‬مع‭ ‬نيكس،‭ ‬وليكرز‭ ‬مع‭ ‬صنز‭ ‬الثلاثاء‭.‬



