سلتيكس وباكس وكينغز إلى ربع نهائي الكأس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس انجليس -
(أ ف ب): بلغ بوسطن سلتيكس وميلووكي باكس وساكرامنتو كينغز ونيويورك نيكس وفينيكس صنز ونيو أورليانز بيليكانز ربع نهائي كأس «إن-سيزون» ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مع اختتام منافسات دور المجموعات الثلاثاء. وكان لوس أنجليس ليكرز وإنديانا بايسرز حجزا مقعديهما لربع النهائي الأسبوع الماضي.
وفاز سلتيكس على شيكاغو بولز 124-97، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز جايلن براون الذي سجل 30 نقطة وأضاف إليها 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وجايسون تايتوم مع 21 نقطة، وساهم آل هورفورد بـ16 نقطة و9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.
واحتل سلتيكس صدارة المجموعة الثالثة في المنطقة الشرقية أمام أورلاندو ماجيك وبروكلين نتس وشيكاغو بولز وتورونتو رابتورز.
وضمن منافسات هذه المسابقة الجديدة، قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ويلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر (تشرين الثاني/نوفمبر) لتحديد المتصدرين الست الذين سينضم إليهم أفضل وصيف في كل منطقة. وتُحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «أن بي ايه» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيغاس.
أنجزنا المهمة
وقاد «العملاق» اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد فريقهما باكس إلى صدارة المجموعة الثانية للمنطقة الشرقية بالفوز على ميامي هيت (131-124) الذي افتقد جهود نجميه جيمي باتلر وتايلر هيرو جراء تعرضهما لاصابة في الكاحل. وسجل أنتيتوكونمبو 33 نقطة والتقط 10 متابعات، وأضاف ليلارد 32 نقطة و9 تمريرات حاسمة، فيما ساهم كريس ميدلتون بـ17 نقطة و8 متابعات. وقال ميدلتون «لقد أنجزنا المهمة».
وأضاف «للوصول إلى فيغاس الآن، علينا أن نفعل المزيد قليلاً. نريد ذلك. نحن متعطشون لذلك. إنها أوقات مثيرة بالنسبة لنا. نريد الذهاب إلى فيغاس لذلك نحن سعداء».
وعن المجموعة ذاتها، تأهل أيضا نيويورك نيكس الثاني بفوزه على تشارلوت هورنتس 115-91، حيث صب فارق النقاط لصالحه (42-29) أمام كليفلاند كافالييرز الفائز على ضيفه أتلانتا هوكس 128-105 بفضل نجمه دونوفان ميتشل الذي سجل 40 نقطة والتقط 11 متابعة.
وتألق يوليوس راندل في صفوف نيكس بتسجيله 25 نقطة مع 20 متابعة، في حين ساهم الاحتياطي إيمانويل كويكلي بـ23 نقطة.
سلة حاسمة لمونك
وفي مباراة حبست انفاس الجماهير وبفضل رمية حاسمة من ماليك مونك صاحب 21 نقطة، تغلب ساكرامنتو كينغز بفارق نقطة على غولدن ستايت ووريرز 124-123. واعتقد ووريرز الذي كان بحاجة الى الفوز بفارق 12 نقطة لخطف صدارة المجموعة الثالثة في المنطقة الغربية، انه في طريقه لتحقيق مبتغاه بعدما تقدم طوال المباراة موسعا الفارق إلى 24 نقطة في الربع الثاني، إلا أن زملاء ستيفن كوري صاحب 29 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة خسروا الرهان، إضافة إلى جهود كريس بول وغاري بايتون للاصابة.
وقال دي أرون فوكس الذي سجل 29 نقطة في صفوف الفائز «كنا نرغب في الفوز بالمباراة، هذا أمر مهم للموسم العادي».
كما تأهل فينيكس صنز كأفضل وصيف عن المنطقة الغربية من دون أن يلعب مستفيدا من فوز مينيسوتا تمبروولفز على أوكلاهوما سيتي 106-103، وحذا نيو أورليانز بيليكانز حذوه بتصدره المجموعة الثانية في الغربية مستفيدا بدوره من فوز دالاس مافريكس على هيوستن روكتس 121-115. وسجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 41 نقطة مع 9 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما أضاف كايري إرفينغ 27 نقطة لمافريكس الذي حال دون تحقيق روكتس فوزه الاول خارج الديار هذا الموسم.
وحسم تمبروولفز قمة المنطقة الغربية بفوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر بفضل الفرنسي رودي غوبير الذي سجل 17 نقطة مع 16 متابعة، علما ان الفريقين فشلا في التأهل إلى ربع نهائي الكأس.
وعزز تمبروولفز الذي غادره نجمه أنتوني إدواردز للاصابة بعدما سجل 21 نقطة، صدارته مع 13 فوزاً مقابل أربع هزائم.
وفي ربع النهائي، يلعب سلتيكس مع بايسرز، وبيليكانز مع كينغز الإثنين، وباكس مع نيكس، وليكرز مع صنز الثلاثاء.
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