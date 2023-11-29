إنصاف متأخر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - ‬باريس‭

- (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تقرر‭ ‬إعفاء‭ ‬حكم‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬،‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬احتساب‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬لباريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬توماس‭ ‬كفايتكوسكي،‭ ‬حكم‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬فار‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬حكام‭ ‬مباراة‭ ‬ريال‭ ‬سوسيداد‭ ‬الإسباني‭ ‬وريد‭ ‬بول‭ ‬سالزبورج‭ ‬النمساوي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أنويتا‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وكان‭ ‬نيوكاسل‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬حديقة‭ ‬الأمراء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حينما‭ ‬احتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬على‭ ‬تيمو‭ ‬ليفرامنتو‭ ‬مدافع‭ ‬الفريق،‭ ‬ليتمكن‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الضربة‭ ‬ويخطف‭ ‬لفريقه‭ ‬نقطة‭ ‬مهمة‭.‬

وحينما‭ ‬سئل‭ ‬إيدي‭ ‬هاو‭ ‬مدرب‭ ‬نيوكاسل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يشعر‭ ‬بالظلم،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نعم‭ ‬بالفعل‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬رأيي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة،‭ ‬السرعة‭ ‬أولا،‭ ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬عملية‭ ‬الارتداد‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‭ ‬عما‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬الإعادة‭ ‬البطيئة،‭ ‬وتكون‭ ‬مختلفة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬البث‭ ‬المباشرة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬نيوكاسل‭: ‬‮«‬الكرة‭ ‬اصطدمت‭ ‬بصدره‭ ‬أولا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصطدم‭ ‬بيده،‭ ‬لكن‭ ‬يده‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬غير‭ ‬طبيعي،‭ ‬وكانت‭ ‬يداه‭ ‬في‭ ‬جانبه،‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬يجري‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنه‭ ‬قرار‭ ‬سيئ‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬محبط‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬وأنت‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬المتبقي‭ ‬كان‭ ‬ضئيلا،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

كان‭ ‬كيران‭ ‬تريبير،‭ ‬مدافع‭ ‬فريق‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬قد‭ ‬أبدى‭ ‬أيضا‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬باحتساب‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬حرمت‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬



