انتصار البحرين في كأس ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق البحرين نتيجة الانتصار في ختام الجولة الرابعة من مسابقة كأس ديار المحرق لكرة اليد «التنشيطية» التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.
ففي المباراة الأولى عوض فريق البحرين خسارته السابقة أمام باربار بالفوز على سماهيج بنتيجة (32/34)، ليرفع البحرين رصيده إلى (7 نقاط)، وسماهيج تلقى الخسارة الثالثة على التوالي وأصبح رصيده (3 نقاط). وفي المباراة الثانية، تعادل فريق توبلي مع التضامن بنتيجة (26/26)
ليرفع توبلي رصيده إلى (6 نقاط)، والتضامن صار رصيده (4 نقاط).
وكانت منافسات الجولة قد انطلقت مساء الثلاثاء، حيث ألحق فريق الدير الهزيمة الثانية لنظيره الاتفاق بنتيجة (29/30)، ليعود الديراوية لطريق الانتصارات رافعًا رصيده إلى (10 نقاط) والاتفاق بات رصيده (8 نقاط). وفي المباراة الأخرى، مُني الشباب بالخسارة الأولى على يد الاتحاد (28/29) ليصبح رصيد الشباب (7 نقاط) من ثلاث مباريات، أما الاتحاد حقق انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى (9 نقاط).
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