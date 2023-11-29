انتصار البحرين في كأس ديار المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬التنشيطية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

ففي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬عوض‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬خسارته‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬باربار‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬32/34‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وسماهيج‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وأصبح‭ ‬رصيده‭ (‬3‭ ‬نقاط‭). ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬تعادل‭ ‬فريق‭ ‬توبلي‭ ‬مع‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬26/26‭)‬‮

‬ليرفع‭ ‬توبلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والتضامن‭ ‬صار‭ ‬رصيده‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬

وكانت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬ألحق‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثانية‭ ‬لنظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬29/30‭)‬،‭ ‬ليعود‭ ‬الديراوية‭ ‬لطريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬رافعًا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬والاتفاق‭ ‬بات‭ ‬رصيده‭ (‬8‭ ‬نقاط‭). ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى،‭ ‬مُني‭ ‬الشباب‭ ‬بالخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الاتحاد‭ (‬28/29‭) ‬ليصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الشباب‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬أما‭ ‬الاتحاد‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬9‭ ‬نقاط‭).‬