-->

Thursday, 30 November 2023 07:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتصار البحرين في كأس ديار المحرق

11/29/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬التنشيطية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

ففي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬عوض‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬خسارته‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬باربار‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬32/34‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وسماهيج‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وأصبح‭ ‬رصيده‭ (‬3‭ ‬نقاط‭). ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬تعادل‭ ‬فريق‭ ‬توبلي‭ ‬مع‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬26/26‭)‬‮
‬ليرفع‭ ‬توبلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والتضامن‭ ‬صار‭ ‬رصيده‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬

وكانت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬ألحق‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثانية‭ ‬لنظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬29/30‭)‬،‭ ‬ليعود‭ ‬الديراوية‭ ‬لطريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬رافعًا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬والاتفاق‭ ‬بات‭ ‬رصيده‭ (‬8‭ ‬نقاط‭). ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى،‭ ‬مُني‭ ‬الشباب‭ ‬بالخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الاتحاد‭ (‬28/29‭) ‬ليصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الشباب‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬أما‭ ‬الاتحاد‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬9‭ ‬نقاط‭).‬

MENAFN29112023000055011008ID1107511781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث