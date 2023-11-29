((وعكة صحية)) تغيّب عبدالحسين عن احتفالية الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
غاب نجم منتخبنا ونادي الخليج السعودي لكرة اليد الحارس محمد عبدالحسين عن احتفالية ناديه الذي أقامها مساء يوم الثلاثاء بعد فوزه بكأس الأندية الآسيوية، بسبب معاناته من «وعكة صحية».
وبحسب المسؤولين في نادي الخليج أن الحارس محمد عبدالحسين لعب الأدوار النهائية للبطولة الآسيوية وهو متحامل على نفسه بسبب التعب والوعكة الصحية التي تعرض لها في دولة الكويت، ليعود بعد البطولة إلى مملكة البحرين لأخذ قسطًا من الراحة والتشافي.
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