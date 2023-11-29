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((وعكة صحية)) تغيّب عبدالحسين عن احتفالية الخليج

11/29/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غاب‭ ‬نجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬ونادي‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬عن‭ ‬احتفالية‭ ‬ناديه‭ ‬الذي‭ ‬أقامها‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بكأس‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬بسبب‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬‮«‬وعكة‭ ‬صحية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الخليج‭ ‬أن‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬لعب‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬وهو‭ ‬متحامل‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬بسبب‭ ‬التعب‭ ‬والوعكة‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬ليعود‭ ‬بعد‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأخذ‭ ‬قسطًا‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬والتشافي‭.‬

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