صافرة عمانية تدير السوبر ((البحريني الإماراتي))النجمة يواصل استعداداته للقاء الشارقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يواصل فريق النجمة استعداداته للقاء السوبر «البحريني الإماراتي» لكرة اليد الذي سيجمعه بنظيره الشارقة وذلك في تمام الساعة 4 مساءً من يوم السبت المقبل على صالة نادي الشارقة. حيث يعكف الجهاز الفني للنجمة بقيادة سيد علي الفلاحي ومعاونه هشام عبدالأمير لتجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا لخوض اللقاء، وخصوصًا أن الفريق قد خضع للراحة في الأيام الماضية بعد عودته من المشاركة في البطولة الآسيوية 26 للأندية التي احتضنها دولة الكويت وظفر بلقبها فريق الخليج السعودي. حيث سيخوض النجمة تدريبه الأخير اليوم (الخميس)، على أن يغادر صباح الجمعة لإمارة الشارقة ويلعب حصة تدريبية على صالة المباراة.
وعلى صعيد اللقاء ذاته، سيدير اللقاء طاقم عماني قاري متمثل في هشام الدغيشي وحسين الحسني مرشحين من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة اليد. الجدير ذكره، أن فريق النجمة يهيمن على ألقاب السوبر البحريني الإماراتي بأربعة ألقاب حققها في أعوام 2017 و2018 و2021 و2022، فيما الشارقة لديه لقب واحد حققه على فريق باربار في عام 2019.
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