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صافرة عمانية تدير السوبر ((البحريني الإماراتي))النجمة يواصل استعداداته للقاء الشارقة

11/29/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00



يواصل‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬استعداداته‭ ‬للقاء‭ ‬السوبر‭ ‬‮«‬البحريني‭ ‬الإماراتي‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الذي‭ ‬سيجمعه‭ ‬بنظيره‭ ‬الشارقة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬4‭ ‬مساءً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الشارقة‭. ‬حيث‭ ‬يعكف‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للنجمة‭ ‬بقيادة‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬ومعاونه‭ ‬هشام‭ ‬عبدالأمير‭ ‬لتجهيز‭ ‬الفريق‭ ‬بدنيًا‭ ‬وفنيًا‭ ‬لخوض‭ ‬اللقاء،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬قد‭ ‬خضع‭ ‬للراحة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬26‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬احتضنها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وظفر‭ ‬بلقبها‭ ‬فريق‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭. ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬النجمة‭ ‬تدريبه‭ ‬الأخير‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬لإمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬ويلعب‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬المباراة‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬اللقاء‭ ‬ذاته،‭ ‬سيدير‭ ‬اللقاء‭ ‬طاقم‭ ‬عماني‭ ‬قاري‭ ‬متمثل‭ ‬في‭ ‬هشام‭ ‬الدغيشي‭ ‬وحسين‭ ‬الحسني‭ ‬مرشحين‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭. ‬الجدير‭ ‬ذكره،‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬يهيمن‭ ‬على‭ ‬ألقاب‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬الإماراتي‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬أعوام‭ ‬2017‭ ‬و2018‭ ‬و2021‭ ‬و2022،‭ ‬فيما‭ ‬الشارقة‭ ‬لديه‭ ‬لقب‭ ‬واحد‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

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