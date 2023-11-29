العلوي يؤكد تقديم كل الدعم والمساندة منتخبنا السلاوي مع بورتوريكو وإيطاليا بتصفيات الأولمبياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيقف‭ ‬وسيساند‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الأهم‭ ‬القادم‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بالتصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬المؤهِلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬وهي‭ ‬المناسبة‭ ‬الدولية‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬تأهل‭ ‬لها‭ ‬المنتخب‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬وسيكون‭ ‬مع‭ ‬عمالقة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قرعة‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيون‭ ‬السويسرية،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخبنا‭ ‬بالمجموعة‭ (‬ B ‭) ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ (‬بوتوريكو‭) ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف‭ ‬وكذلك‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ (‬ A ‭) ‬في‭ ‬نفس‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف‭ ‬منتخبات‭ ‬المكسيك‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‭ ‬وليتوانيا،‭ ‬ويتأهل‭ ‬فريقان‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬يُلعب‭ ‬بطريقة‭ (‬المقص‭) ‬ويصعد‭ ‬فريقان‭ ‬للنهائي‭ ‬والفائز‭ ‬منهما‭ ‬سيبلغ‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬وهذا‭ ‬الوضع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬اسبانيا‭ ‬ولاتفيا‭ ‬واليونان،‭ ‬وستقام‭ ‬التصفيات‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬لغاية‭ ‬7‭ ‬يوليو‭ ‬2024،‭ ‬وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬أولاً‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬يوليو‭ ‬ثم‭ ‬بورتوريكو‭ ‬باليوم‭ ‬التالي‭.‬

وأضاف‭ ‬العلوي‭ (‬سنكون‭ ‬داعمين‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬استحقاقاته‭ ‬القادمة‭ ‬وأهمها‭ ‬التصفيات‭ ‬الأولمبية‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬وجود‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القرعة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لكل‭ ‬المنتسبين‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وبالخصوص‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواجد‭ ‬منتخبات‭ ‬مميزة‭ ‬وقوية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬ونحن‭ ‬نتمنى‭ ‬التوفيق‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬تليق‭ ‬بتواجده‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭).‬