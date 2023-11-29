العلوي يؤكد تقديم كل الدعم والمساندة منتخبنا السلاوي مع بورتوريكو وإيطاليا بتصفيات الأولمبياد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد القبطان وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة ان مجلس إدارة الاتحاد سيقف وسيساند منتخبنا الوطني في مشواره الأهم القادم والمتمثل في المشاركة بالتصفيات النهائية المؤهِلة لأولمبياد باريس 2024، وهي المناسبة الدولية الهامة التي تأهل لها المنتخب عن جدارة واستحقاق وسيكون مع عمالقة كرة السلة حول العالم.
جاء ذلك على هامش قرعة التصفيات النهائية التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، والتي أسفرت عن وقوع منتخبنا بالمجموعة ( B ) في المنافسات التي ستستضيفها (بوتوريكو) في أمريكا الشمالية إلى جوار البلد المستضيف وكذلك إيطاليا، بينما ضمت المجموعة ( A ) في نفس البلد المستضيف منتخبات المكسيك وساحل العاج وليتوانيا، ويتأهل فريقان من كل مجموعة لنصف النهائي الذي يُلعب بطريقة (المقص) ويصعد فريقان للنهائي والفائز منهما سيبلغ الأولمبياد، وهذا الوضع نفسه في المنافسات التي ستستضيفها اسبانيا ولاتفيا واليونان، وستقام التصفيات من 2 لغاية 7 يوليو 2024، وسيلعب منتخبنا أولاً مع إيطاليا يوم 2 يوليو ثم بورتوريكو باليوم التالي.
وأضاف العلوي (سنكون داعمين بكل قوة للمنتخب في كل استحقاقاته القادمة وأهمها التصفيات الأولمبية والتي كان وجود اسم البحرين في القرعة الخاصة بها مصدر فخر واعتزاز لكل المنتسبين للرياضة البحرينية وبالخصوص كرة السلة، في ظل تواجد منتخبات مميزة وقوية على الصعيد العالمي، ونحن نتمنى التوفيق للمنتخب في تقديم مستويات تليق بتواجده في هذا الحدث العالمي).
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