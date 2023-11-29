العجمي يؤكد فخره بتواجد منتخب السلة في القرعة مع المنتخبات العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬مستشار‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬برفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬القرعة‭ ‬النهائية‭ ‬المؤهِلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬وبتواجد‭ ‬منتخبات‭ ‬عالمية‭ ‬قوية‭ ‬لها‭ ‬باعها‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬بعض‭ ‬المنتخبات‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬منتخبات‭ ‬تصنيفاً‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قرعة‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيون‭ ‬السويسرية،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخبنا‭ ‬بالمجموعة‭ (‬ B ‭) ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ (‬بوتوريكو‭) ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف‭ ‬وكذلك‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ (‬ A ‭) ‬في‭ ‬نفس‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف‭ ‬منتخبات‭ ‬المكسيك‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‭ ‬وليتوانيا،‭ ‬ويتأهل‭ ‬فريقان‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬يُلعب‭ ‬بطريقة‭ (‬المقص‭) ‬ويصعد‭ ‬فريقان‭ ‬للنهائي‭ ‬والفائز‭ ‬منهما‭ ‬سيبلغ‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬وهذا‭ ‬الوضع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬اسبانيا‭ ‬ولاتفيا‭ ‬واليونان،‭ ‬وستقام‭ ‬التصفيات‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬لغاية‭ ‬7‭ ‬يوليو‭ ‬2024،‭ ‬وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬أولاً‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬يوليو‭ ‬ثم‭ ‬بورتوريكو‭ ‬باليوم‭ ‬التالي‭.‬

وقال‭ ‬العجمي‭ (‬منتخبنا‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬ولديه‭ ‬الحق‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬يُعد‭ ‬انجازً‭ ‬وتطوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وإضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭).‬

وشدد‭ ‬العجمي‭ ‬على‭ ‬صعوبة‭ ‬الدور‭ ‬القادم‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيه‭ ‬منتخبنا،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أحقية‭ ‬المنافسة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬ليدل‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬منتخبنا‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬للمركز‭ ‬69‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬تطورٍ‭ ‬هائل‭ ‬وقفزة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭.‬