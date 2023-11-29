العجمي يؤكد فخره بتواجد منتخب السلة في القرعة مع المنتخبات العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعرب محمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد البحريني لكرة السلة، عن فخره واعتزازه برفع اسم مملكة البحرين خلال القرعة النهائية المؤهِلة لأولمبياد باريس 2024، وبتواجد منتخبات عالمية قوية لها باعها الطويل في كرة السلة، ومن بينها بعض المنتخبات ضمن أفضل 10 منتخبات تصنيفاً على الصعيد العالمي.
جاء ذلك على هامش قرعة التصفيات النهائية التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، والتي أسفرت عن وقوع منتخبنا بالمجموعة ( B ) في المنافسات التي ستستضيفها (بوتوريكو) في أمريكا الشمالية إلى جوار البلد المستضيف وكذلك إيطاليا، بينما ضمت المجموعة ( A ) في نفس البلد المستضيف منتخبات المكسيك وساحل العاج وليتوانيا، ويتأهل فريقان من كل مجموعة لنصف النهائي الذي يُلعب بطريقة (المقص) ويصعد فريقان للنهائي والفائز منهما سيبلغ الأولمبياد، وهذا الوضع نفسه في المنافسات التي ستستضيفها اسبانيا ولاتفيا واليونان، وستقام التصفيات من 2 لغاية 7 يوليو 2024، وسيلعب منتخبنا أولاً مع إيطاليا يوم 2 يوليو ثم بورتوريكو باليوم التالي.
وقال العجمي (منتخبنا سيشارك في هذه التصفيات النهائية ولديه الحق الكامل في المنافسة على خطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس، علماً بأن المشاركة في هذا الدور بحد ذاته يُعد انجازً وتطوراً كبيراً لكرة السلة البحرينية، وإضافة كبيرة لها في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من القيادة الرياضية في المملكة، والتي تحرص على دعم مشاركة المنتخبات في مثل هذه المحافل الدولية).
وشدد العجمي على صعوبة الدور القادم الذي سيشارك فيه منتخبنا، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أحقية المنافسة والحرص على تقديم أفضل مستوى ليدل ذلك على تطور منتخبنا الذي وصل للمركز 69 على مستوى العالم في تطورٍ هائل وقفزة كبيرة في التصنيف الدولي.
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