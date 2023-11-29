الأهلي ينظم محاضرة عن ((الإعداد الذهني)) لفئات كرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظم مركز تطوير الأداء بالنادي الأهلي محاضرة عن «الإعداد الذهني» للاعبي الفئات العمرية لكرة السلة يوم الثلاثاء الماضي بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع الفئات العمرية حسين مدن ومدير عام النادي علاء الحلواجي وعدد من الأجهزة الفنية والإدارية للعبة كرة السلة.
وقدم المحاضرة مدير الأكاديمية الأولمبية باللجنة الأولمبية البحرينية المحاضر الدولي نبيل طه والذي تحدث عن المهارات الخاصة بالإعداد الذهني والثقة بالنفس ومسئولية اللاعب وواجباته وحقوقه وأهمية تماسك الفريق والتفكير الإيجابي لدى كل لاعب لتحقيق النتائج المأمولة.
كما تحدث عن عوامل تطوير الأداء وما يجب أن يفعله اللاعب قبل وأثناء وبعد المباراة وأشار إلى أهمية الأخلاق الرياضية وضرورة احترام الجهاز الفني والإداري والحكام والقتال للدفاع عن شعار النادي.
وتأتي تلك المحاضرة في إطار الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي والجهاز التنفيذي لتوعية اللاعبين وإرشادهم عبر مركز تطوير الأداء الذي تم تأسيسه بالنادي كأحد المشاريع الرياضية العلمية الهادفة لصقل وتطوير وتأهيل لاعبي النادي وكوادره في الجوانب الفنية والإدارية والإعلامية لخلق جيل متسلح بالعلم والمعرفة من أبناء النادي لتعزيز الدور الثقافي للنادي تجاه الحركة الشبابية.
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