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الأهلي ينظم محاضرة عن ((الإعداد الذهني)) لفئات كرة السلة

11/29/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظم‭ ‬مركز‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬محاضرة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الإعداد‭ ‬الذهني‮»‬‭ ‬للاعبي‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬بحضور‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬حسين‭ ‬مدن‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬النادي‭ ‬علاء‭ ‬الحلواجي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

وقدم‭ ‬المحاضرة‭ ‬مدير‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬والذي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬المهارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإعداد‭ ‬الذهني‭ ‬والثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬ومسئولية‭ ‬اللاعب‭ ‬وواجباته‭ ‬وحقوقه‭ ‬وأهمية‭ ‬تماسك‭ ‬الفريق‭ ‬والتفكير‭ ‬الإيجابي‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المأمولة‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬عوامل‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يفعله‭ ‬اللاعب‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬وبعد‭ ‬المباراة‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الأخلاق‭ ‬الرياضية‭ ‬وضرورة‭ ‬احترام‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬والحكام‭ ‬والقتال‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬النادي‭.‬

وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬المحاضرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتوعية‭ ‬اللاعبين‭ ‬وإرشادهم‭ ‬عبر‭ ‬مركز‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تأسيسه‭ ‬بالنادي‭ ‬كأحد‭ ‬المشاريع‭ ‬الرياضية‭ ‬العلمية‭ ‬الهادفة‭ ‬لصقل‭ ‬وتطوير‭ ‬وتأهيل‭ ‬لاعبي‭ ‬النادي‭ ‬وكوادره‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬والإعلامية‭ ‬لخلق‭ ‬جيل‭ ‬متسلح‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدور‭ ‬الثقافي‭ ‬للنادي‭ ‬تجاه‭ ‬الحركة‭ ‬الشبابية‭.‬

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